Haluk Levent: Tina Turner'ı zorla öptüm

Haluk Levent, MCD Medya Başkanı Esra Oflaz Güvenkaya'nın LifetimeTV'de hazırladığı ‘Senin Mucizen'in yılbaşı özel bölümüne konuk oldu.
Adana, Antalya, Mersin'de sokaklarda gitar çalıp şarkı söylediğini belirten Haluk Levent, "Modern dilenci gibiydim. İstanbul Ortaköy'e gelince keşfedildim. Efsane rock'çı Tina Turner'ın 1997'de İstanbul'da verdiği konser öncesi sahneye çıktım. Sonra kulisine girdim ve Tina Turner'ı zorla öptüm" dedi.
Bir ara borçları yüzünden 9 ay cezaevinde yatan Haluk Levent şunları söyledi:
— Parayı har vurup harman savurdum. Sonra borçlardan kurtulmak için kumara başladım. Hapis hayatını yaşamasaydım, belki buralara gelemezdim.
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