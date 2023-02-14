Haluk Levent trafik kazası geçirdi

AHBAP Derneği'nin Kurucusu ve Başkanı olarak görev yapan Sanatçı Haluk Levent, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depreminden sonra deprem bölgesine giderek yardımları o noktadan yönetmişti.

AHBAP Derneği'nin Kurucusu ve Başkanı olarak görev yapan Sanatçı Haluk Levent, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depreminden sonra deprem bölgesine giderek yardımları o noktadan yönetmişti. Haluk Levent'in deprem bölgesinde trafik geçirdiği öğrenildi. Peki Haluk Levent sağlık durumu nasıl? Trafik kazası geçiren Haluk Levent son durumu haberimizde!

Haluk Levent sağlık durumu nasıl? AHBAP Kurucusu ve Başkanı Haluk Levent, deprem bölgesinde trafik kazası geçirdi. Levent'in Haluk Levent, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine yardım götürürken kaza geçirdiği öğrenildi. Peki Haluk Levent sağlık durumu nasıl? Trafik kazası geçiren Haluk Levent son durumu haberimizde!

HALUK LEVENT SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yardımlarına büyük depremin ilk gününden beri devam eden Levent, bugün aracıyla depremin merkez üssü Pazarcık’a giderken yolda trafik kazası geçirdi. Apar topar hastaneye götürülen yardımsever sanatçının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DEVLET BAHÇELİ AHBAP DERNEĞİNİ HEDEF ALDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili partisinin grup toplantısında konuşma yapan Devlet Bahçeli, AHBAP ve Babala TV'yi hedef aldı. Bahçeli, "Devletin yapamadığı ne vardır da ahbap'çılar, babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır" ifadelerini kullandı.