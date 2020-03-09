Haluk Levent'ten kendisini 'kanserim' diye kandıran kişiye maddi yardım yapanlara: Dekontlarınızı yollayın, ben ödeyeceğim

Haluk Levent, kanser hastası olduğunu söyleyerek kendisiyle buluşan ve yalan söylediği ortaya çıkan kadına maddi yardımda bulunan kişilerin kişilerin eleştirilerinin ardından "İrem A.'ya para gönderenler bana dekontlarını atsın, ben ödeyeceğim" dedi.

"Kanserim" diyen İrem A. tarafından kandırılan ve işin aslı ortaya çıkınca "Şizofreni durumu, onu bırakamam tedavi ettireceğim" diyen Haluk Levent, yeni açıklamalarda bulundu.

Atan'a maddi yardımda bulunan bazı kişilerin eleştirilerinin ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Levent, "Bazıları ‘Abi sen de ilgileniyorsun diye para yolladım’ diyor. Kaç kez yazdım ‘Yapmayın, valilik izni olmayan kimseye para göndermeyin’ diye. Haksız mıyım? İrem Atan'a para gönderenler bana dekontlarını atsın. Onların adına cebimden bir yardım kuruluşuna ödeme yapacağım" ifadelerini kullandı.