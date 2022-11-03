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Halüsinatif mantarlar ağır depresyon tedavisinde etkili

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Yapılan bir araştırma, halüsinojen mantarların içeriğindeki psilosibinin "ağır depresyon" tedavisinde kullanılabileceğini ortaya koydu.
Halüsinatif mantarlar ağır depresyon tedavisinde etkili

İngiliz, Kanadalı ve ABD’li bilim insanları, uyuşturucu madde olarak da kullanılan halüsinojen mantarların içeriğinde bulunan psilosibin bileşeninin 25 miligramlık sentetik formunun “tedaviye dirençli depresyonun” tedavisinde kullanılabildiğini açıkladı.

BBC’nin haberine göre, sentetik psilosibinin 1, 10 ve 25 miligramlık dozlarının “tedaviye dirençli depresyon” vakalarına karşı etkileri incelendi.

Araştırmanın klinik deneyleri, ABD, Kanada, İngiltere’nin yanı sıra 7 Avrupa ülkesinde 233 kişi üzerinde yapıldı.

12 haftalık klinik deneylerde, psilosibinin 25 miligramlık dozunu alan kişilerin yüzde 37’sinde kayda değer iyileşme tespit edildi.

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ÜÇ AYLIK BİR ETKİ SÜRECİ VAR

Araştırmacılardan, İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nde çalışan Dr. Guy Goodwin, psilosibinin 25 miligramlık sentetik formunun “tedaviye dirençli depresyon” vakalarının tedavisine “hızlı ve etkili” sonuç verdiğini kaydetti.

Johns Hopkins Hastanesi’nden Prof. Matthew Johnson, 25 miligramlık psilosibinin “günlük bir dozunun sadece üç haftada etkili olduğunu ve klinik olarak (hastada) anlamlı bir iyileşme görüldüğünü” ifade etti.

King’s College London’da psikofarmakoloji ve duygu durum bozuklukları profesörü olan Anthony Cleare da söz konusu psilosibinin sentetik formunun antidepresanlardan daha kısa sürede sonuç verdiğine dikkati çekti.

Cleare, ilacın etkisini 3 ay sonra yitirmeye başladığını, bazı güvenlik prosedürlerinin uygulandığını ancak yan etkilerinin “tam olarak” bilinmediğini belirterek çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Dünyada yaklaşık 100 milyon kişide “tedaviye dirençli depresyon” tespit edildiği belirtiliyor.

Araştırmanın sonuçları, The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandı.

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