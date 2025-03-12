Hamam böceklerine 'uzaktan kumanda' takıldı: Arama kurtarmada kullanılabilir

Japonya ve Endonezya’dan bir araştırma ekibi arama-kurtarma görevlerinde kullanılması amacıyla hamam böceklerine elektrot yerleştirdi. Böcekler testten geçti.

Osaka Üniversitesi ve Diponegoro Üniversitesi’nden araştırmacılar hareketlerini yönlendirmek amacıyla hamam böceklerinin antenlerine ve vücutlarına yerleştirilen elektrotlar yerleştirdi.

Testten geçti

Madagaskar tıslayan türü üzerinde yapılan deneyde hamam böceklerinin kum, taş ve ahşap engellerle dolu arazilerde başarıyla hareket ettiği, ‘biyohibrit davranış temelli navigasyon (BIOBBN) sistemi’ sayesinde belirlenen hedeflere ulaşmak için engelleri aştığı görüldü.

Soft Robotics dergisinde yayınlanan araştırmaya sistem iki farklı navigasyon algoritması içeriyor. Basit ortamlarda kullanılan sistem daha büyük bir elektronik sırt çantası gerektirirken, karmaşık arazilerde kullanılan sistem daha hafif bir donanımla çalışıyor.

Science Alert‘teki habere göre siber böcekler deprem ve savaş gibi felaketlerde enkaz altında kalanları tespit etmek için kullanılabilir.

‘Küçük ölçekli robot üretimi zor’

Mekanik mühendisi Mochammad Ariyanto “Küçük ölçekli robot üretimi oldukça zorlu bir süreç. Biz bu engeli aşmak için doğal bir organizmaya elektronik cihazlar eklemeyi tercih ettik” dedi.

Osaka Üniversitesi’nden Keisuke Morishima’ysa “Bu biyohibrit navigasyon sistemi, düşme gibi mekanik robotların karşılaştığı temel sorunları aşmamıza yardımcı olabilir. Gerçek dünya koşullarında kullanıma uygun bir çözüm sunuyor” dedi.

Ancak araştırmacıların böceklerin duruma nasıl tepki verdiği konusunda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini de not ediyor.