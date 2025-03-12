  • BIST 10493.12
  • Altın 3429.544
  • Dolar 36.6103
  • Euro 39.9464
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAGazze: Avrupalı liderlerden 53 milyar dolarlık Arap planına destek

Hamam böceklerine 'uzaktan kumanda' takıldı: Arama kurtarmada kullanılabilir

»
Japonya ve Endonezya’dan bir araştırma ekibi arama-kurtarma görevlerinde kullanılması amacıyla hamam böceklerine elektrot yerleştirdi. Böcekler testten geçti.
Hamam böceklerine 'uzaktan kumanda' takıldı: Arama kurtarmada kullanılabilir

Osaka Üniversitesi ve Diponegoro Üniversitesi’nden araştırmacılar hareketlerini yönlendirmek amacıyla hamam böceklerinin antenlerine ve vücutlarına yerleştirilen elektrotlar yerleştirdi.

Testten geçti

Madagaskar tıslayan türü üzerinde yapılan deneyde hamam böceklerinin kum, taş ve ahşap engellerle dolu arazilerde başarıyla hareket ettiği, ‘biyohibrit davranış temelli navigasyon (BIOBBN) sistemi’ sayesinde belirlenen hedeflere ulaşmak için engelleri aştığı görüldü.

Soft Robotics dergisinde yayınlanan araştırmaya sistem iki farklı navigasyon algoritması içeriyor. Basit ortamlarda kullanılan sistem daha büyük bir elektronik sırt çantası gerektirirken, karmaşık arazilerde kullanılan sistem daha hafif bir donanımla çalışıyor.

Science Alert‘teki habere göre siber böcekler deprem ve savaş gibi felaketlerde enkaz altında kalanları tespit etmek için kullanılabilir.

‘Küçük ölçekli robot üretimi zor’

Mekanik mühendisi Mochammad Ariyanto “Küçük ölçekli robot üretimi oldukça zorlu bir süreç. Biz bu engeli aşmak için doğal bir organizmaya elektronik cihazlar eklemeyi tercih ettik” dedi.

Osaka Üniversitesi’nden Keisuke Morishima’ysa “Bu biyohibrit navigasyon sistemi, düşme gibi mekanik robotların karşılaştığı temel sorunları aşmamıza yardımcı olabilir. Gerçek dünya koşullarında kullanıma uygun bir çözüm sunuyor” dedi.

Ancak araştırmacıların böceklerin duruma nasıl tepki verdiği konusunda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini de not ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Xiaomi 16 Pro, eylem düğmesiyle gelecek10 Mart 2025 Pazartesi 09:28
  • Google, yapay zeka destekli arama sonuçlarını kullanıma sundu07 Mart 2025 Cuma 18:04
  • Telefonunuzu 3 gün boyunca kullanmamak beyin aktivitenizi değiştirebilir03 Mart 2025 Pazartesi 20:19
  • WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden açılmıyor?01 Mart 2025 Cumartesi 11:18
  • 2032'de Dünya'ya göktaşı çarpma olasılığı arttı14 Şubat 2025 Cuma 20:30
  • İlk Avrupalılar düşmanlarının beyinlerini yemiş olabilir14 Şubat 2025 Cuma 19:27
  • Dünyada bir ilk: Kuantum bilgisayarları arasında ışınlanma başarıyla gerçekleşti12 Şubat 2025 Çarşamba 12:30
  • Elon Musk, TikTok'u satın almakla ilgilenmediğini söyledi10 Şubat 2025 Pazartesi 20:58
  • Astronomlar, yeni doğan bir yıldızın şekillenişini kaydetti10 Şubat 2025 Pazartesi 18:54
  • Sosyal medyada bağımlılık sınırı: Hangi platformda ne kadar zaman geçirmek riskli?06 Şubat 2025 Perşembe 20:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti