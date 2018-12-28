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Hamama giden yurttaşın suç duyurusu: Kürtçe konuştum diye tellak sert keseledi

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İstanbul’da hamama giden bir vatandaş, “Kürtçe konuştuğum için tellak sert keseledi” diyerek ‘kasten yaralama’dan suç duyurusunda bulundu.
Hamama giden yurttaşın suç duyurusu: Kürtçe konuştum diye tellak sert keseledi

Mezopotamya Ajansı’ndan Yasin Kobulan’a konuşan Sinan Encü, 10 Aralık’ta Gaziosmanpaşa’daki bir hamama gittiğini söyledi.

 

Kardeşiyle Kürtçe konuşup şakalaştığını aktaran Sinan Encü, Şükrü isimli personelin kendisine sert bir ses tonuyla “Hadi geç uzan şuraya” dediğini, uzanır uzanmaz da sert bir şekilde kese yapmaya başladığını ifade etti.

Sinan Encü, tellağın keselemesini şöyle anlattı: “‘Dayı yavaş’ dememe rağmen aynı sertlikte kese yapmaya devam etti. ‘Dayı yavaş, derimi yüzdün’ deyince ‘Düzgün dur’ diyerek beni azarladı. Bu sırada sırtımda ve bacaklarımda çok ciddi bir acı hissediyordum. Kese bitince başımdan soğuk su döktü. Tepki gösterince ‘Sıcak suyu ne yapacaksın?’ diye sordu. Sonrasında ellerimi ve ayaklarımı tutarak sırtıma basınç uyguladı. O an felç oldum sandım. Beni bıraktıktan sonra ‘Aa sırtına ne olmuş böyle?’ diyerek dalga geçti. Sonrasında sırtıma vurarak ‘Hadi kalk git’ dedi. Giyinme kabinine geçince kardeşim şaşkınlık içerisinde ‘Sırtına ne oldu?’ diye sordu. Bakınca morluk ve kızarıklıklar oluşmuştu. Şükrü isimli kişiyi işletme sahibine ve müdürüne şikayet ettik. Müdür ve işletme sahibi ‘Bizden kaynaklanan bir durum değildir. Senin alerjin var’ diye yanıt verdiler.”

‘Kasten yaralama’ suçlaması

Sinan Encü, önce karakola giderek işletme sahibinden şikayetçi oldu, ardından da Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı.

Encü, avukatıyla birlikte Gaziosmanpaşa başsavcılığında Şükrü isimli tellak hakkında ‘kasten yaralama’dan suç duyurusunda bulundu.

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