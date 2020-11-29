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Hamaney: Nükleer fizikçi Fahrizade suikastinin failleri kesin olarak cezalandırılmalı

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İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesine misilleme sözü verdi.
Hamaney: Nükleer fizikçi Fahrizade suikastinin failleri kesin olarak cezalandırılmalı

Twitter hesabından açıklama yapan Hamaney, İran'ın nükleer çalışmalarına devam edeceğini yazdı. Hamaney, 'Nükleer fizikçi Fahrizade suikastinin failleri ve azmettiriciler kesin olarak cezalandırılmalı' ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ülkenin nükleer programının mimarı olarak görülen Fahrizade'nin öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.

Ruhani, "Bir kez daha küresel küstahlığın kötü elleri paralı gaspçı Siyonist rejimin kanıyla lekelendi" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, “Size Orta Doğu’da bir hareketlenme olduğunu söylemek istiyorum. Gergin günler bizi bekliyor.” demişti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

"Netanyahu tarafından hedef gösterildi"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 2 yıl önce İran nükleer arşivini ifşa ederek Fahrizade'yi hedef göstermişti.

Netanyahu, Nisan 2018’de İsrail istihbarat servisi Mossad’ın, İran nükleer çalışmalarından ele geçirildiğini iddia ettiği çok sayıda belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu toplantıda Netanyahu, Fahrizade’nin Amad isimli bir projenin başında olduğunu ileri sürmüş ve "Bu ismi unutmayın" ifadesini kullanmıştı.

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