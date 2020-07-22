  • BIST 118.042
  • Altın 409,350
  • Dolar 6,8386
  • Euro 7,8793
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKKTC'de 2 yeni vaka...Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 15 oldu

Hamaney'den açık tehdit: ABD'yi vuracağız

» »
Hamaney'den açık tehdit: ABD'yi vuracağız
Hamaney'den açık tehdit: ABD'yi vuracağız

Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında geldiği Tahran'da İran Lideri ile görüştü. Görüşmede İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri de hazır bulundu. 

Hamaney, Irak'ın güçlü, bağımsız, toprak bütünlüğünü ve birliğini koruyan bir ülke olmasından yana olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İran'ın hiçbir zaman Irak'ın iç işlerine karışma gibi bir niyeti olmamıştır ve olmayacaktır. İran, Irak hükümetinin zayıflamasına yol açacak her şeye kesinlikle karşıdır. ABD'lilerin Irak'a bakışı ise bizimkinin tam tersidir. ABD, kelimenin tam anlamıyla düşmandır. Bağımsız, güçlü ve çoğunluğun desteklediği bir devlete muhaliftir." 

Hamaney, Irak Meclisi'nin "ABD askerlerinin çıkarılması kararını" hatırlattı

ABD için Irak'ta Başbakan'ın kim olduğunun önemli olmadığını ve Saddam Hüseyin'in devrilmesi sonrası ilk yıllardaki Paul Bremer hükümeti gibi bir yönetimin bu ülkede hakim olmasını istediğini savunan Hamaney, şöyle devam etti: 

"İran, Irak ile ABD arasındaki ilişkilere karışmıyor ancak Iraklı dostlarından ABD'yi tanımalarını bekliyor. ABD, bulunduğu her ülkede fesad, kötülük ve yıkım nedenidir. ABD askerlerinin çıkarılmasıyla ilgili Irak Meclisi, hükümeti ve halkının aldığı kararın takipçisi olunmalıdır. Onların varlığı güvenliğin olmamasının nedenidir. ABD yönetimi İran ile Irak arasındaki ilişkilerin gelişmesine karşıdır. Fakat hiçbir şekilde ABD'den korkulmamalıdır, çünkü hiçbir şey yapamazlar."

"Onlar evinizde misafirlerinizi (Süleymani) öldürdüler"

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine de değinen Hamaney, Kazımi'ye hitaben şunları söyledi:

"Onlar (ABD'liler), evinizde misafirlerinizi öldürdüler ve bu cinayeti açık bir şekilde itiraf ettiler. Bu küçük bir mesele değildir. İran bu konuyu hiçbir zaman unutmayacak ve bunun karşılığında ABD'lileri kesinlikle vuracaktır."

Hamaney'den Sistani ve Haşdi Şabi için "büyük nimet" yorumu

Hamaney ayrıca Iraklı Şii dini lider Ali Sistani'yi "Irak için büyük bir nimet" şeklinde nitelendirerek, "Haşdi Şabi de Irak için bir diğer büyük nimettir. Onların korunması gerekir." görüşlerini paylaştı. 

İlk yurt dışı ziyaretini bugün Tahran'a yapan Kazımi, Mehrabad Havalimanı'nda İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan tarafından karşılanmıştı. 

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşen Kazımi'nin, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve diğer yetkililerle de bir araya gelmesi bekleniyor. 

Kazımi'ye, Tahran ziyaretinde Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Petrol Bakanı İhsan Abdulcabbar, Elektrik Bakanı Macid Mehdi Ali, Maliye Bakanı Ali Allavi, Savunma Bakanı Cuma İnad, Sağlık Bakanı Hasan Temimi ve Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci eşlik ediyor. 

 Irak Başbakanı'nın ilk yurt dışı ziyaretini dün Suudi Arabistan'a yapması planlanıyordu. Ancak bu ziyaretin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in hastaneye kaldırılması nedeniyle ertelendiği duyurulmuştu. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Toganyan: Bakü, kamuoyunu savaşa hazırladı17 Temmuz 2020 Cuma 12:10
  • Güney Asya'da sel ve heyelanlarda ölü sayısı 221'e yükseldi17 Temmuz 2020 Cuma 12:00
  • ABD’deki Azerbaycanlılar Ermenistan’ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenledi17 Temmuz 2020 Cuma 08:18
  • Çin'in Sincan bölgesinde koronavirüs vakaları yeniden görülmeye başladı16 Temmuz 2020 Perşembe 22:02
  • Hindistan'ın Assam Eyaletinde Sel Ve Toprak Kaymalarında Ölenlerin Sayısı 61'e Yükseldi16 Temmuz 2020 Perşembe 15:25
  • Afganistan-Pakistan Sınırında Çatışma: 4 Ölü16 Temmuz 2020 Perşembe 14:20
  • ÇİN, ABD'ye Hong Kong Yaptırımlarıyla İlgili Protesto Notası Verdi16 Temmuz 2020 Perşembe 11:26
  • Çinli Şirket, İnsan Deneyi İzni Olmayan Koronavirüs Aşısını Çalışanlarında Uyguladı16 Temmuz 2020 Perşembe 11:16
  • Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma yeniden alevlendi16 Temmuz 2020 Perşembe 09:30
  • Azerbaycan'da Halk Seferberlik Talebiyle Milli Meclisin Önünde Toplandı15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti