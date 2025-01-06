Hamas, ateşkes olursa serbest bırakabileceği 34 rehineyi açıkladı

Hamas'ın bir üst düzey yetkilisi BBC'ye İsrail ile Gazze'de ateşkesin sağlanması durumunda ilk aşamada serbest bırakabileceği 34 rehinenin ismini açıkladı.

Halen kaç rehinenin hayatta olduğu bilinmiyor.

Hamas, listede ismi olanlar arasında hasta olanların da bulunduğunu belirtti. İsrail başbakanlık ofisi ise böyle bir listenin kendilerine ulaşmadığını aktardı.

Hafta sonu ateşkes müzakereleri Katar'da devam etti ancak henüz bir ilerleme sağlanamadı.