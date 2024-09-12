  • BIST 9419.66
  • Altın 2752.733
  • Dolar 33.9941
  • Euro 37.5747
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHamas: Biden'ın açıkladığı plana göre ateşkese hazırız

Hamas: Biden'ın açıkladığı plana göre ateşkese hazırız

» »
Hamas Hareketi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı taslak uyarınca ateşkese hazır olduğunu belirterek, her türlü yeni şartı reddettiğini açıkladı.
Hamas: Biden'ın açıkladığı plana göre ateşkese hazırız

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyetinin, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Katar'ın başkenti Doha'da görüştüğü bildirildi.

Hamas, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'taki açıklaması, Güvenlik Konseyinin 2735 sayılı kararı ve 2 Temmuz'daki anlaşmalar dahil olmak üzere mutabakata varılan ateşkesin derhal uygulanması için hazır olduğunu" açıkladı.

Biden'ın açıkladığı ateşkes planına tarafların "yeni bir koşul getirmesi" reddedilirken, arabulucuların Gazze'de ateşkes sağlanması, esir takası ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi konusundaki çabalarından övgüyle söz edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in üç aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Katil Netanyahu ise ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

Soykırımcı Netanyahu, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Blinken, tarafları Gazze’de ateşkese ikna etmek için İsrail’e gitti19 Ağustos 2024 Pazartesi 09:55
  • Orta Doğu: ABD bölgeye denizaltı konuşlandırıyor, Avrupa ateşkes çağrısı yaptı13 Ağustos 2024 Salı 11:00
  • 20 hava yolu şirketi İsrail'e uçuşları askıya aldı08 Ağustos 2024 Perşembe 18:34
  • İran ve Rusya'nın stratejik iş birliğini 'hızlandıracağı' belirtildi07 Ağustos 2024 Çarşamba 09:14
  • Hizbullah'tan İsrail'e İHA'lı saldırı!06 Ağustos 2024 Salı 16:19
  • Türkiye, Lübnan'daki vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı05 Ağustos 2024 Pazartesi 10:14
  • İran, BMGK'nin acil oturumla toplanmasını talep etti31 Temmuz 2024 Çarşamba 20:55
  • İsrail'den Haniye açıklaması: Suikast hakkında yorum yapmayacağız, artan gerilimin sorumlusu İran!31 Temmuz 2024 Çarşamba 17:31
  • Filistin Devlet Başkanı TBMM'de konuşacak31 Temmuz 2024 Çarşamba 16:24
  • Haniye'nin öldürülmesi... Hamas'tan ilk açıklama: Cezasız kalmayacak31 Temmuz 2024 Çarşamba 10:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti