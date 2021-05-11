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Hamas: “Bombalamaya karşı bombalama denkleminden geri adım atmayacağız”

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Hamas, abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş gruplarının, İsrail saldırıları karşısında "bombalamaya karşı bombalama" denkleminden vazgeçmeyeceklerini bildirdi.
Hamas: “Bombalamaya karşı bombalama denkleminden geri adım atmayacağız”

Hamas, abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş gruplarının, İsrail saldırıları karşısında "bombalamaya karşı bombalama" denkleminden vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin direnişi, halkın korunmasının yanı sıra işgal güçlerinin ihlalleri, Kudüs halkı ve Mescid-i Aksa'da ibadet edenlerin aleyhinde işlediği suçlar, Gazze'deki sivilleri, çocukları ve direniş mevzilerini hedef alması karşısında güçlü ve doğrudan yanıt verilmesi sorumluluğunu üzerine aldı." ifadelerini kullandı.

Berhum, İsrail'in kasıtlı olarak bombalı saldırılarla sivillerin evlerini hedef almasının, çocukları ve kadınları katletmesinin, vahşiliğinin ve suçlarının boyutunu gözler önüne serdiğini kaydetti.

“ÇOCUKLARI HEDEF ALAN SALDIRILAR”

İşgal güçlerinin, halkı savunan ve çıkarlarını koruyan direnişin iradesini kıramayınca saldırıların boyutunu Gazze'deki çocuklara ve evlerine kadar indirdiğini belirten Berhum, bu yolda katlanılacak fedakarlıklar ne olursa olsun saldırıları püskürtmeye devam edeceklerini vurguladı.

"İsrail karşısında uygulanan bombalamaya karşı bombalama denkleminden geri adım atmayacağız." ifadesini kullanan Hamas Sözcüsü, İsrail'e daha fazla ileri gitmeme uyarısında bulundu.

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