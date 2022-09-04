Hamas: İki İsrail işbirlikçisi infaz edildi

Gazze Şeridini yöneten Hamas, İsrail ile işbirliği yaptıkları suçlamasıyla iki kişinin infaz edildiğini açıkladı.

Hamas'a bağlı İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada infaz edilen iki erkeğin adları belirtilmedi.

Açıklamada sadece isimlerinin baş harfleri ve yaşları yer alırken, verdikleri bilginin Filistinlilerin ölümüne yol açtığı vurgulandı.

Diğer üç kişinin de cinayet suçlamasıyla infaz edildikleri bildirildi.

nsan Hakları Grupları, daha önce Hamas'ın Gazze'rde yaptığı bu tür infazları kınamıştı.

2007'den bu yana Gazze Şeridini yöneten Hamas, en sonuncusu Nisan 2017'de olmak üzere 27 infaz gerçekleştirdi.

Bakanlığın açıklamasında infaz edilen iki kişinin İsrail hesabına casusluk suçlamasıyla 2009 ve 2015'te tutuklandıkları ve mahkeme tarafından "vatan hainliği ve dış güçlerle işbirliği yapmaktan" cezalandırıldıkları belirtildi.

Açıklamada ayrıca, dört kişinin asıldığı, bir kişinin polis olması nedeniyle bir idam mangası tarafından infaz edildiği bildirildi.

BBC'ye konuşan güvenlik kaynakları, infaz edilenlerden birinin geçen Temmuz'da bir aile kavgası sırasında silahıyla kayınpederini ve 13 yaşındaki bir kız çocuğunu öldüren bir polis memuru olduğunu açıkladı.

Olay, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da protestolara yol açmış ve olaylar sırasında ev ve dükkanlar yakılmıştı.

İsrail, Gazze Şeridini 1967'deki savaş sırasında işgal etmişti. 2005'te İsrail Ordusu ve 7 bin dolayında Yahudi yerleşimci bölgeden çekilmişti.