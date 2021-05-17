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Hamas: İsrail’e ait Urim Üssü’nü vurduk

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’e ait Urim Üssü’nü vurduklarını, ayrıca Netivot kentine yönelik füze saldırılarını yeniden başlattıklarını duyurdu.
Hamas: İsrail’e ait Urim Üssü’nü vurduk

Filistin’e ait Savt Al-Aqsa radyosu üzerinden yapılan yayında İzzeddin el-Kassam Tugaylarıİsrail ordusunun en önemli sinyal istihbarat toplama kurulumu olan Urim Üssü’nü vurduklarını, ayrıca Netivot kentine yönelik füze saldırılarını yeniden başlattıklarını bildirdi.

Haberde, “Urim (Askeri) Üssü’nü vurduk, ayrıca (İsrail’in güneyindeki) Netivot kentine yönelik füze saldırılarını yeniden başlattık” denildi. İzzeddin el-Kassam Tugayları aynı zamanda İsrail’in güneyinde yer alan Kiryat Malakhi şehrini vurduklarını da açıkladı.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları ise İsrail’in güneyinde Gazze Şeridi'yle sınır bölgesinde yer alan Nahal Oz yerleşiminin yakınındaki askeri tesise yönelik yeni saldırılarda bulunduğunu açıkladı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah mahallesinden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik 'Surların Muhafızı' adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Son verilere göre karşılıklı saldırılarda İsrail tarafında en az 10 kişi, Filistin tarafında ise 220’den fazla kişi yaşamını yitirdi.

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