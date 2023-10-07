Hamas, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı

Çok sayıda Filistinli militanın Gazze Şeridi'ne komşu İsrail bölgelerine sızdığı belirtildi.

İsrail ordusu, Filistinli militanların Cumartesi günü İsrail'e geniş çaplı bir saldırı başlattığını, Tel Aviv'in kuzeyine kadar yüzlerce roket atıldığını ve Gazze sınırına yakın güney şehirlerine militanlar göndererek son yılların en uzun süreli saldırılarından birini gerçekleştirdiğini duyurdu. Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını açıkladı. İsrail ordusu “savaş durumu alarmı” ilan etti; Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı. İsrail kabinesinin Savunma Bakanlığı Genel Merkezi'nde saat 13:00'te bir toplantı yapması bekleniyor.

Bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nden İsrail'e binlerce roket atıldı. Roket ateşi, Gazze'nin çeşitli yerlerinden başladı ve yaklaşık yarım saat sürdü.

Hava saldırısı sirenleri yaklaşık 70 km kuzeydeki Tel Aviv'e kadar duyuldu ve İsraillilere evlerindeki ve apartmanlarındaki bomba sığınaklarının yakınında kalmaları talimatı verildi.

İsrail'in Magen David Adom Kurtarma Ajansı, bir roketin İsrail'in güneyindeki bir binaya isabet etmesi sonucu 70 yaşındaki bir kadının ağır yaralandığını duyurdu. Başka bir yerde ise 20 yaşındaki bir adamın roket şarapneliyle yaralandığı belirtildi. Aşkelon kentinde arabaların yandığı ve binalardan dumanların yükseldiği görüldü. Magen David Adom Kurtarma Ajansı, şimdiye kadar saldırılarda 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Filistinli gruplar, İsrail yerleşim yerlerine sızdı

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu tarafından verilen bilgide çok sayıda Filistinli militanın Gazze Şeridi'ne komşu İsrail bölgelerine sızdığı belirtildi.

İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı silahlı grup çevredeki yerleşim yerlerine girdi.

Filistinli grupların, Gazze Şeridi açıklarında İsrail Deniz Kuvvetleri'ne ait bir tekneye ateş açtığı da aktarıldı.

Hamas, Aksa Tufanı isimli operasyon başlattıklarını duyurdu

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu. Dayf, İzzeddin Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik başlattığı saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.

"Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü" ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık" dedi.

Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtti.

Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı" yaptı.

Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.

Dayf, ilk aşamada İsrail'in askeri bölgeleri ve hava üstlerini hedef aldıklarını dile getirerek, İsrail yönüne roket atmaya devam edeceklerini kaydetti.

İsrail ordusu “savaş durumu alarmı” ilan etti; Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze’den İsrail’e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail’e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz” ifadelerine yer verildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada da Hamas'ın roket fırlatma ve İsrail içine sızmayı içeren kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, vatandaşlarından talimatlara uymasını talep etti.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle Kudüs'te saldırı uyarı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzeler nedeniyle Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru saldırı başlattı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı. Gallant ayrıca, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada Netanyahu'nun önümüzdeki saatlerde üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geleceği belirtildi.

Silahlı grup, Sderot kentinde polis merkezini ele geçirdi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grup, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail ordusu, Sderot kentinin girişinde yolları kapattı.

Hamas: El Aksa'yı savunmak için haysiyet savaşı veriyoruz

Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye, İsrail'e yönelik başlattıkları operasyonun ardından açıklamada bulundu. Haniye, "El-Aksa'yı savunmak için bir onur, direniş ve haysiyet savaşı yürütüyoruz" dedi.

Haniye, "Bu sel Gazze'de başladı ve Batı Şeria'ya, yurtdışına ve halkımızın ve ulusumuzun bulunduğu her yere yayılacak" dedi.