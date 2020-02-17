Hamas: “İsrail'in egemenlik haritalarını hazırlaması, Filistin ulusunun bileşenlerine meydan okumaktır”

Hamas Hareketi, İsrail'in egemen olduğu bölgelerin haritalarının çizilmesi için ABD-İsrail Komisyonu oluşturmanın

"Filistin halkına karşı bir saldırı" anlamı taşıdığını duyurdu.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, yaptığı açıklamada, "İsrail'in egemenlik haritalarını hazırlaması, Filistin ulusunun bileşenlerine meydan okumaktır" ifadelerini kullandı.

İşgal güçlerinin ABD yönetiminin cesaretlendirmesiyle tüm uluslararası örf ve kanunlara karşı isyankar davranmaya devam ettiğini belirten Kasım, "Bu gelişmeler, Batı Şeria'nın özgürleştirilmesi ve yerleşimcilerin kovulması için halkımızın mücadelesini kesinlikle durduramayacaktır." dedi.

İsrail'de bazı basın yayın organlarında, oluşturulan ABD-İsrail Komisyonu, Agvar, Batı Şeria gibi birçok bölgedeki gayrimeşru yerleşim bölgelerinin ilhakına ilişkin harita çizimi işlemine başlandığı yönünde haberler yayımlanmıştı.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez başkenti" kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu da iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.