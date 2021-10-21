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Hamas, Malezya'nın İsrail ile normalleşmeyi reddetmesinden memnun

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Gazze'deki Hamas Hareketi, Malezya'nın İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine karşı olmasından memnun olduğunu belirtti.
Hamas, Malezya'nın İsrail ile normalleşmeyi reddetmesinden memnun

Gazze'deki Hamas Hareketi, Malezya'nın İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine karşı olmasından memnun olduğunu belirtti. Filistin halkının işgal karşısındaki mücadelesine verdiği desteği sürdüreceğini vurgulamasından da övgüyle söz etti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'ın, "İsrail'in bölgedeki Siyonist oluşumla normalleşme sürecine katılma konusunda Malezya'nın da niyetli olduğuna dair iddiayı" boşa çıkarmasının oldukça değerli olduğu kaydedildi.

Abdullah'ın duruşunun takdirle karşılandığı belirtilen açıklamada, Malezya'nın acımasız Siyonist işgaline karşı adil direnişte Filistin halkının yanında yer almayı sürdüreceğine ilişkin açıklamasından övgüyle bahsedildi.

Arap asıllı İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı İsavi Fureyc, 18 Ekim'de BAE menşeli bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada Umman, Tunus, Katar ve Malezya'nın da İsrail ile İbrahim anlaşmalarına ve normalleşmeye katılabileceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Malezya resmi haber ajansı Bernama'da çıkan haberde, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'ın, ülkesinin Filistin halkının direnişinin yanında yer almayı sürdüreceğini, İsrail saldırganlığı ve Filistin topraklarındaki sistematik baskının devam etmesine karşı olduğunu açıkladığı kaydedilmişti.

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