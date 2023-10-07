Hamas’ın kanlı baskını: İsrail sokakları cesetlerle doldu

Hamas'ın bu sabah başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda Gazze'den İsrail yönüne atılan binlerce roket ve İsrail topraklarına sızan Hamas militanlarının saldırıları sonucu en az 40 İsrailli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 700'ü aştı.

Gazze Şeridi’ni kontrol eden Hamas örgütünün silahlı kanadı Kassam Tugayları’nın bu sabah İsrail’e başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonu, Gazze sınırına yakın İsrail kentlerinde sokakları kan gölüne çevirdi.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. Atılan roketlerin şokunu atlatamayan İsrail için Filistinlilerin Gazze’den sınırın karşı tarafına sızması yeni bir şok etkisi yarattı.

İsrail’in Gazze Şeridi sınırındaki 7 noktada Filistinlilerle çatıştığı bildirildi.

Saldırılarda Filistinli gruplar çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi’ne götürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda can kaybının 40’a dayandığını, 700’ü aşkın kişinin de yaralandığını duyurdu. Çatışmalarda ayrıca 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5’inin yaralandığı bildirildi.

FİLSİTİN: DEFALARCA UYARDIK

Filistin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada “Filistin halkına meşru hakkı olan kendi kaderini tayin etme ve devletini kurma yetkisi vermemenin sonuçları konusunda defalarca uyarıda bulunduk” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da, İsrail saldırıları karşısında Filistin halkının kendini savunma hakkının olduğunu söyledi.Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, tüm Filistinlileri İsrail’e karşı başlattıkları “Aksa Tufanı operasyonuna” katılmaya çağırdı.