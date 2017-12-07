Hamas'tan intifada çağrısı

Hamas lideri İsmail Haniye, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü başkent olarak tanıma kararına intifada ile karşılık verilmesini istedi. Trump, Kudüs kararından dolayı bütün dünyada eleştiriliyor.

Filistinliler ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto amacıyla genel grev çağrısında bulundu. Çeşitli Filistin gruplarının ortak çağrısında protesto mitingleri düzenleneceği belirtildi. Öğretmenlere bir günlük izin veren Filistin Eğitim Bakanlığı yüksekokul öğrencilerinden Batı Şeria ve Gazze'deki gösterilere katılmalarını istedi.

Geçen ay Gazze Şeridi'nde kontrolü Filistin Birlik hükümetinde devretmeyi kabul eden İslami Direniş Hareketi (Hamas) Filistin halkına İsrail’e karşı yeni bir ‘intifada’ başlatılması çağrısında bulundu. Hamas lideri İsmail Haniye Gazze’de yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının "Filistinlilere savaş açmak" anlamına geldiğini söyledi. "Kudüs’ü kurtarma ayaklanmasının" cuma günü başlatılmasını isteyen Haniye, çarşamba günü de bu yönde mesaj vermişti. Hamas lideri özerk Filistin yönetiminden de İsrail ile barış arayışına son vermesini talep etti.

İsrail'in Filistin topraklarını ele geçirmesine karşı Filistinlilerin ayaklanması anlamına gelen intifadanın ilki 1987'de başlamış ve 1991'e kadar devam etmiş, ikinci intifada ise 2000'den 2005'e kadar sürmüştü.

Başkan Donald Trump uluslararası toplumun uyarılarını dikkate almayarak çarşamba akşamı Kudüs'ü İsrail devletinin başkenti olarak tanıdığını duyurmuş ve Amerikan Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e nakledileceğini açıklamıştı. Kararın açıklanmasından önce Filistin temsilcileri ve çok sayıda ülkenin liderleri bu kararın Ortadoğu'daki şiddet olaylarının yeniden alevlenmesine yol açabileceği uyarısında bulunmuşlardı.

Karara bütün dünyadan tepki geldi

Başkan Trump'ın açıklaması çarşamba akşamı Türkiye ve Ürdün'deki Filistinli mültecilerin bulundukları bölgelerde gösterilerle protesto edildi. ABD'nin İstanbul Konsolosluğunun önünde yüzlerce gösterici toplandı. ABD'nin bölgedeki müttefiki Suudi Arabistan Trump'un Kudüs kararını sorumsuzluk olarak niteledi.

Suudi Arabistan yönetimi Trump'un kararının barış sürecini devam ettirme çabalarına indirilmiş ağır bir darbe olduğunu duyurdu. Saray'dan yapılan ve Başkan Trump'tan kararını geri almasının istendiği açıklamada Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının vahim sonuçlar doğuracağı kaydedildi. Ürdün yönetimi ABD Başkanının aldığı kararın devletler hukukuna göre geçersiz olduğunu duyurdu.

BM Güvenlik Konseyi toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin konuyu görüşmek üzere cuma günü olağanüstü toplanması kararlaştırıldı. BM Genel sekreteri Antonio Guterres'ten Fransa, İtalya, İsveç, Büyük Britanya, Bolivya, Mısır, Senegal ve Uruguay'ın ortak başvurusuyla kararlaştırılan Güvenlik Konseyi toplantısında rapor vermesi istendi.

BM Genel Sekreteri Kudüs'ün nihai statüsünün İsrail ile Filistinliler arasındaki doğrudan görüşmelerle belirlenebileceğini söyledi. ‘tek yanlı kararlara karşı olduğunu' belirten Guterres İsrail ve Filistin'in ‘Kudüs'ü başkent olarak paylaşacakları iki devletli çözümün alternatifi olmadığını' sözlerine ekledi.