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Hamas’tan İsrail’e ‘Savaş çıkar’ uyarısı

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Hamas, “İsrail, Kudüs'teki bayrak yürüyüşünü gözden geçirmeli ya da şiddete hazır olmalı” uyarısında bulundu.
Hamas’tan İsrail’e ‘Savaş çıkar’ uyarısı

İsrail’in Kudüs’te her yıl düzenlediği bayrak yürüyüşü planı bu yıl da tansiyonu artırdı. Gazze Şeridi’nde kontrolü elinde bulunduran yöneten Hamas, İsrailli milliyetçilerin pazar günü Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bayrak yürüyüşü yapmalarına izin verilmesi halinde yeni bir savaş çıkabileceği konusunda İsrail’i uyardı.

Hamas’ın siyasi ve dış ilişkiler kanadının lideri Bassem Naim, Kudüs’ün tarihi bölümündeki Müslüman mahallesini de kapsaması planlanan yürüyüşün güzergahının değiştirilmesi için uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Naim, Reuters’a yaptığı açıklamada “Hamas ve diğer grupların, ne pahasına olursa olsun bu etkinliği önlemek için her şeyi yapmaya hazır olduğunu tahmin ediyorum” dedi.

Naim, “Karar, İsrail’in ve uluslararası kamuoyunun elinde. Bu çılgın yürüyüşü durdururlarsa, gerilimin tırmanmasını ve savaşı önleyebilirler” diye konuştu.

Her yıl İsrailli milliyetçi gruplar tarafından düzenlenen bayrak yürüyüşünde İsrail’in 1967’deki Altı Gün Savaşı’nda Doğu Kudüs’ü işgalinin yıldönümü kutlanıyor.

“CANLI BOMBA SALDIRILRI OLACAK”

Geçen yılki bayrak yürüyüşü sırasında Gazze Şeridi’ndeki Filistinli örgütlerin İsrail topraklarına çok sayıda roket fırlatması 11 günlük bir savaşı tetiklemişti. Bu yılki yürüyüşün güzergahı konusunda artan gerginlik de yeni çatışmaların çıkabileceği endişesini artırıyor.

Filistinli askeri gruplarla bağlantısı olmayan bir grubun yakın zamanda İsrail’de gerçekleştirdiği bir dizi saldırıyı örnek gösteren Naim, “Tepkinin yalnızca Gazze’de olacağını kim söyledi? Muhtemelen Kudüs’ün içinde canlı bombalar olacak. Bilmiyorum. Biz böyle bir emir vermedik” dedi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise pazar günkü bayrak yürüyüşünün Eski Şehir’deki Müslüman bölgesinin yanındaki Şam Kapısı’ndan geçilerek yapılması konusunda güvenlik yetkililerinin verdiği izni savundu. Ancak İsrail hükümetindeki bazı isimler, başbakanın yürüyüş güzergahını gözden geçirmesini talep ediyor.

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