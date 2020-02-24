Hamburg eyalet seçimlerinde 'Merkel'in partisi büyük hezimete uğradı, Yeşiller oylarını artırdı'

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) Hamburg eyalet parlamentosu seçimlerinde, ilk sonuçlara göre büyük hezimete uğradı. Hamburg'daki sonuçlar partinin bugüne kadar kaydedilen en kötü yenilgisi oldu.

İktidardaki muhafazakar CDU partisinin Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer geçen hafta parti liderliğinden istifa etmişti.

Sosyal demokratların kalesi olarak bilinen Hamburg'da, merkez sol Sosyal Demokrat Partisi (SDP) en büyük parti olarak konumunu korudu, Yeşiller ise oylarını büyük oranda artırdı.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise oy kaybetti ama hala eyaletten parlamentoya temsilci gönderme ihtimali var.

Merkel'in partisi CDU'nun ülkenin doğusundaki Thüringen eyaletinde AfD ile birlikte hareket etmesi tepki çekmişti.

AfD'nin 16 eyaletten temsilcisi var, bazı bölgelerde oy oranları iki basamaklı sayılara da çıkıyor.

Hamburg'daki oylama Hanau'daki saldırının gölgesinde gerçekleşti. Hanau'da ırkçı bir saldırgan nargile bara silahla girip dokuz kişiyi öldürmüştü. Saldırı sonrası AfD'nin politikalarının da kışkırtıcı olduğu ve ülkedeki 'ırkçılığı tetiklediği' tartışmaları da doğmuştu.

Hamburg'daki seçim sonuçlarında CDU'nun yaşadığı kayıp, AfD ile yaptığı işbirliğine tepki olarak yorumlanıyor.

Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre CDU yaklaşık %11 oy oranıyla eyalette üçüncü parti oldu.

Yeşiller yükseldi

Partinin genel sekreteri Paul Ziemiak, Hamburg'daki sonuçlar için 'acı bir gün' dedi ve Thüringen'deki skandal sonrası parti lideri Kramp-Karrenbauer'in istifasının partiye zarar verdiğini söyledi.

CDU'nun AfD ile birlikte hareket etmesine Merkel de "Affedilemez" sözleriyle tepki göstermiş, bu kararın CDU değerleriyle örtüşmediğini ifade etmişti.

AfD'ye destek son yıllarda arttı ama göç, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne yaklaşımları nedeniyle de büyük tepki çekti.

Diğer yandan Hamburg'da oylarını artıran Yeşiller Partisi'nin eşbaşkanı Robert Habeck, Alman televizyonuna açıklamasında partisinin performansının 'büyük bir başarı' olduğunu söyledi.

Hamburg'daki ilk sonuçlara göre Yeşillerin oy oranları, beş yıl öncesine kıyasla ikiye katlanıp %24,1'e çıktı.

Habeck, "Almanya'da demokrasi için zorlu bir dönemden geçiyoruz ve CDU kendi iç meselelerine kitlenmiş durumda. Doğru yolu göstermek ve güven sağlamak bize düşüyor" dedi.

İklim aktivisti Greta Thunberg de Cuma günü Hamburg'da toplanan binlerce kişiye destek için gösterilere katılmıştı.

Merkel'in koalisyon ortakları Sosyal Demokratlar (SDP) ise eyalet seçimlerinde oyların %39,1'ini aldı, bu oran 2015 seçimlerine kıyasla %6 daha düşük ama yine de en büyük parti konumunda.