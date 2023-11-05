Hamburg Havalimanı'nda 'Türk baba, 4 yaşındaki çocuğunu rehin aldı', uçuşlar durma noktasına geldi

Yerel basın, Türkiye uyruklu bir babanın, 4 yaşındaki çocuğunu rehin aldığını ve ülkeden ayrılmak istediğini aktarıyor.

Hamburg havaalanında, pistte yaşanan bir rehine olayı nedeniyle hava trafiği durdu. Silahlı bir şahsın aracında 4 yaşındaki çocuğunu rehin tuttuğu ve Türkiye gitmeyi talep ettiği bildiriliyor.

Yerel yetkililer, velayet anlaşmazlığı üzerine kaçırdığı çocuğuyla birlikte ülkeden çıkışına izin verilmesini istediği iddia edilen Türkiye uyruklu 35 yaşlarındaki babayla polisin temasta olduğunu aktarıyor.

Polis sözcüsü Sandra Levgrün bölgesel kamu televizyonu NDR'ye yaptığı açıklamada "Polis psikologlarını seferber ettik ve şu anda faille konuşuyoruz, müzakere edilmiş bir çözüme güveniyoruz" dedi.

Levgrün, babanın "bu kadar uzun süre" yetkililerle temas halinde kalmasını "çok iyi bir işaret" olarak nitelendirdi.

Bir polis sözcüsü, Cumartesi akşamı yerel saatle 20:00 (GMT ile 19:00) sularında silahlı saldırganın arabasını havaalanı kapısından geçirip piste sürdüğünü, havaya iki el ateş ettiğini ve iki yanan şişe fırlattığını söyledi.

Polis, olayın sebebinin bir "çocuk velayeti anlaşmazlığı" olduğuna inandıklarını ve müzakerelerin Türkçe yapıldığını kaydetti.

Cumartesi akşamı Hamburg'a inmesi planlanan 17 uçuş yönlendirilmek zorunda kaldı. Pazar günü ise 286 uçuş planlamasının olaydan dolayı etkilendiği belirtiliyor.