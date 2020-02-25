Hamburg’da zafer Yeşiller ve Sosyal Demokratların

Hamburg eyalet parlamentosu seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti sandıktan birinci parti çıktı. Oy oranını iki katına çıkaran Yeşiller büyük zafer elde etti, aşırı sağcı AfP baraj sınırında kaldı.

Almanya’da pazar günü yapılan Hamburg eyalet parlamentosu seçimlerinin kazananı oyların yüzde 39’unu alan Sosyal Demokrat Parti oldu. SPD’nin oy oranı bu sonuçla 2015 yılındaki seçimlere göre 6 puan düştü. Seçimde büyük zafer kazanan parti ise, ikinci sıradaki Yeşiller. Yeşiller bir önceki seçimde yüzde 12,3 olan oy oranını iki katına çıkararak oyların yüzde 24,2’sini almayı başardı.

Başbakan Angela Merkel’in muhafazakar Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise ilk sonuçlara göre şu ana kadarki en kötü yenilgisini aldı. CDU’nun oy oranı 4,7 puanlık düşüşle yüzde 11,2 olarak kaydedildi. Sol Parti’nin oy oranı ise yüzde 9,1 oldu.

Hamburg’da yüzde 5’lik seçim barajını geçip geçemeyeceği merak konusu olan partilerden Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5,0, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise yüzde 5,3’lük oy oranlarına ulaştı.

Hamburg seçimi dört gün önce ülkenin batısındaki Hanau kasabasında silahlı bir kişinin düzenlediği ırkçı saldırıda dokuz kişiyi öldürmesinin ardından yapıldı. Seçim sonuçları CDU için, AfD ile işbirliğinin bedeli olarak yorumlanıyor. AfD’nin oy oranlarındaki düşüşte de Hanau saldırısının etkisi olduğu belirtiliyor.

CDU, Thüringen eyelet seçimlerinde AfD ile birlikte liberal FDP’li başbakan adayı Thomas Kemmerich’in seçilmesine destek vermişti. Ancak aşırı sağcı partiyle yapılan işbirliği büyük tepkiye yol açmış, halk sokağa dökülmüş ve Kemmerich istifa etmişti.

SPD, Yeşiller ve CDU ile görüşecek

Seçim sonuçlarına göre, Hamburg eyaletinde 2015’ten beri iktidarda olan SPD-Yeşiller koalisyonu hükümette kalma imkanını korumuş oldu. Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher, yeni koalisyon hükümetini kurmak için kısa süre içinde Yeşiller ile müzakerelere başlayacağını açıkladı. İki partinin oylarının toplamı Hamburg Senatosu’nda üçte ikilik bir çoğunluk yakalanmasını mümkün kılıyor. Tschentscher CDU ile de görüşeceğini açıkladı.

CDU ise Hamburg tarihindeki en kötü sonuçlara imza attı. Sonuçların “tarihteki en büyük yenilgi” olduğunu belirten CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, Thüringen’deki hükümet krizinin bu sonuçlarda rol oynadığını belirtti.

‘Yeşiller merkezdeki yerini sağlamlaştırdı’

Hamburg’da seçimin ardından halk sokağa çıktı. Seçimden zaferle ayrılan Sosyal Demokratlar ve Yeşiller’in destekçileri ‘‘Naziler Dışarı’’ sloganları attı.

Almanya’da yaşayan Yeşil Gazete yazarı Orhan Esen, aşırı sağcı AfD’nin Almanya’nın batısında zaten çok fazla şansının olmadığına ve Hamburg’ta da güçlü bir tabanı bulunmadığına dikkat çekti. AfD’nin oylarında erime görülmekle birlikte barajı aştıklarını kaydeden Esen, Hanau saldırısının oy azalmasında payı olabileceğini kaydetti.

Esen şunları söyledi: “Seçimlerde Yeşiller ve Sol Parti dışında oyunu artıran yok. En büyük kaybı yaşayanlar ise Sosyal Demokratlar ve Hıristiyan Demokratlar. Seçimlerden çıkan sonuçlara göre, bu iki partinin oylarının Yeşiller’de birleştiği anlaşılıyor.

Oylarını ikiye katlayan Yeşiller hala sosyal demokratların ardından ikinci parti, ancak hem sağdan hem de soldan oy alarak, merkezdeki ana partilerden biri olma konumunu artık sağlamlaştırdı diyebiliriz.”