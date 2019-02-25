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Hamburger getirmeyi unutan eşini terk etti

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı genç bir kadının hamburger getirmeyi unutan eşine boşanma davası açtığı öğrenildi.
Hamburger getirmeyi unutan eşini terk etti

BAE'nin Khaleej Times gazetesinin haberine göre 20 yaşındaki kadın, hamburger getirme sözü veren, ancak eve çok geç ve eli boş dönen kocasına boşanma davası açtı.

 

Habere göre genç kadın, arkadaşlarıyla birlikte dinlenmek için çöle giden eşinden hamburger istedi ve onun dönmesini bekledi. Ancak eşi çok gecikerek, gece saat 3'te ve eli boş döndüğü için kadın evi terk etti ve kocasına boşanma davası açtı.

Avukat Hasan El Mazruki, genç çift için mahkeme sürecinin başladığını belirtti.

Mazruki, "Eğer karısı boşanmada ısrar etmeye devam ederse, başlık parası iptal olacak" diye konuştu.

Avukata göre eşler aile hayatı konusunda daha gerçekçi olsalardı, boşanmaların sayısı da daha az olabilirdi.

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