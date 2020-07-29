“Hamburger” Lakaplı Kişiye 35 Yıl Hapis Cezası

“Hamburger” lakaplı 37 yaşındaki Haralambos Hrisanthu’ya, 17 Kasım 2019 ve 20 Şubat 2020 tarihlerinde iki ayrı cinayete teşebbüs suçundan 35 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, ilk defa bu kadar yüksek bir hapis cezası verildiğine dikkat çekerek, şahsın cinayete teşebbüs, komplo kurma, kanunsuz silah ve patlayıcı tasarrufu ve benzeri suçların tümünü kabul ettiğini ve Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 35 yıl hapis cezası kararı verdiğini yazdı.