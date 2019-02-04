"Hamburgerimde neden soğan var" diye sordu, tutuklandı

Britanya polisi önce hamburgerinde soğan olduğu için acil servisi arayan, daha sonra da restoran müdürüne saldırmaya çalışan 53 yaşındaki Leslie Mcdonagh'yı tutukladı.

İngiltere'nin Manchester kentindeki bir McDonald's restoranına gece geç saatlerde gelen Mcdonagh, siparişini aldıktan sonra kendisine yanlış ürün verildiğini ve alerjik reaksiyon geçirebileceğini belirtti.

Metro'nun haberine göre McDonagh, polisi aradı ve "Big Mac'imde soğan var, yersem alerjik reaksiyon geçirebilirim" dedi, ardından da yanlış sipariş yüzünden şube müdürü ile kavga etmek istedi.

McDonagh, polis gelince kendini yere attı ve polislerden birinin bacağına sarıldı. Habere göre McDonagh çok alkollüydü. Savcının söylediğine göre polis, McDonagh'yı dışarı çıkarmaya çalıştı. McDonagh bu sırada polise tükürdü.

Mahkeme, 53 yaşındaki adamı toplumun huzurunu kaçırmaktan ve acil durum çalışanına saldırmaktan suçlu buldu. McDonagh 190 Sterlin ceza ödeyecek, 12 saat toplum hizmeti yapacak ve 120 saat maaşsız çalışacak.