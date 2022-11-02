Hami: "1 senede Euro yüzde 68 artarken, Undan sıvıyağa yüzde 230-360 arası ZAM geldi"

İşte Ghetto Cafe İşletmecisi Nevzat Hami'nin açıklaması...

Esnaf V.2.

Esnafın ne durumda olduğunu mu merak ettiniz? Yoo etmediniz ama, ben yine de söyleyeyim.

10 maddede Esnafın durumu V.2:

1- 13 çalışanımızın da sigorta ve ihtiyatlarını eksiksiz yatırıyoruz

2- Çalışanlarımızın çalışma izinlerini eksiksiz yeniliyoruz

3- Çalışanlarımız yüzümüze acaba bu ay ne zaman maaş alabilecekler bakışı atıyor, biz de onların yüzüne utancımızdan bakamıyoruz

3- Elektrik 32500tl, ödeyemedik (Nisan 2021 12000tl)

4- Gaz 24000tl , ödeyemedik (Nisan 2021 de 8000tl)

5- Su 3000 tl, ödeyemedik (Nisan 2021 de 2000tl)

6-Tüccarlarlarla her gün telefonda çekleri ne olacak müzakereleri devam ediyor(Tüccarlara ödenememiş toplam 312000tl borcumuz var.( Nisan 2021 de 143000tl borcumuz vardı)

7- Kirayı ev sahibimiz sağolsun bizi sıkıştırmıyor 6 ay gerideyiz (Nisan 2021 de 2 ay gerideyik)

8- Ekim Ayı Gelir 346000 Gider 459000

)2021 Nisan Ayı toplam gelir 65000tl, toplam gider 182000 tl

18lt Sıvıyağ Ekim 2021, 270tl. Ekim 2022, 970tl %360 Arttı

Cheddar 1kg, Ekim 2021, 70tl, Ekim 2022, 170tl %250 Arttı

Un 1kg, Ekim 2021, 6tl. Ekim 2022, 13tl %230 Arttı

Dana Bonfile 1kg, Ekim 2021, 130tl. Ekim 2022 420tl %330 Arttı

1 Euro, Ekim 2021, 11tl. Ekim 2022 18.46tl % 68 Arttı

1 senede Euro yüzde 68 artarken, Undan sıvıyağa yüzde 230-360 arası ZAM geldi.

Esnaf kan ağlamıyor, esnafın götünden devlet eliyle kan alınıyor!

Nevzat Hami

Ghetto Cafe Şefi ve Sahibi