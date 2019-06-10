Hami Aksoy’un açıklaması Rum basınında geniş yer buldu

Gazeteler haberi şu başlıklarla servis etti:
Haravgi “Sondajlarla İlgili Türk Meydan Okumaları” ve “Türk Dışişleri Bakanlığı: Yavuz ve Fatih Sondaj Gemileri Yakında Sondajlara Başlayacak”; Fileleftheros “Anlaşma Hoşlarına Gitmedi!.. Türkiye Kıbrıslı Türklere Pay Verilmediğini Düşündüğünden Protesto Ediyor… Türk Dışişleri Bakanlığı: Fatih ve Yavuz Yakında Sondajlara Başlayacak”; Alithia “Türk Dışişleri Bakanlığı Doğal Gaz Gelirleriyle İlgili Anlaşmayı Reddediyor”
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