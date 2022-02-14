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Hamid Karzai’den Biden’a tepki: Afgan halkının parasına el koymak adaletsizliktir

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ABD tarafından el konulan paranın ne kendi hükümeti ne de eski Devlet Başkanı Eşref Gani hükümetine ait olmadığını vurgulayan Karzai, “Bu para Afganistan halkına ait. Bu Afgan halkının malıdır ve Afgan halkı bu mülkün gerçek sahipleridir.
Hamid Karzai’den Biden’a tepki: Afgan halkının parasına el koymak adaletsizliktir

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, ABD Başkanı Joe Biden'a tepki gösterdi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Karzai, Afganistan'ın ABD tarafından el konulan 7 milyar dolarlık rezervinin 3,5 milyar dolarının 11 Eylül kurbanları için ayrılmasını eleştirerek, söz konusu paranın çoğunun görev süresi boyunca toplandığını ifade etti.

ABD tarafından el konulan paranın ne kendi hükümeti ne de eski Devlet Başkanı Eşref Gani hükümetine ait olmadığını vurgulayan Karzai, “Bu para Afganistan halkına ait. Bu Afgan halkının malıdır ve Afgan halkı bu mülkün gerçek sahipleridir. Başkan Joe Biden’dan kararını yeniden gözden geçirmesini ve Afgan varlıklarının tamamını Afganistan halkına geri vermesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

“AFGAN HALKINA KARŞI BİR VAHŞETTİR”

11 Eylül saldırılarından Afganların sorumlu olmadığını vurgulayan Karzai, “Kurbanı kimse cezalandıramaz” dedi.

Karzai, “Afganistan halkı, Amerikan halkının acısını paylaşıyor, 11 Eylül trajedisinde hayatını kaybedenlerin ailelerinin ve sevenlerinin acısını paylaşıyor. Afgan halkı hayatını kaybedenlerin aileleri kadar mağdurdur. Afganistan halkının parasına el koymak adaletsizliktir. Afgan halkına karşı bir vahşettir” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü El Kaide lideri ve 11 Eylül’ün beyni olan Usame bin Ladin’in Afganistan’a Afganlar tarafından değil, Pakistan’dan gelen yabancılar tarafından getirildiğini ifade eden Karzai, Usame bin Ladin’in daha sonra Pakistan’a geri gönderildiğini ve orada öldürüldüğünü belirtti. Karzai, Usame bin Ladin’in eylemlerinin bedelini Afganların ödememesi gerektiğini belirtti.

BİDEN KARARNAMAYİ İMZALADI

İmzaladığı kararnameyle Afganistan'ın dondurulmuş 7 milyar dolarlık rezervinin tamamının kullanıma açan Biden, söz konusu rezervin 3,5 milyar dolarlık kısmının insani yardım olarak doğrudan Afgan halkına aktarılmasına, kalan 3,5 milyar doların ise 11 Eylül kurbanları için ayrılmasına karar vermişti.

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