Hamile Bir Kadının Vücudunda Gerçekleşen Sebepleri İnanılmaz Değişimler

Her hamileliğin farklı bir hikayesi vardır. Bu durum doğurduğunuz bebeğin cinsiyetine göre bile değişiklikler gösterebilir. Ancak bazı değişimler vardır ki bunların her hamilelikte görülmesi normaldir.Minik bir insanoğlu yaratmak kolay mı sandınız?

Kesinlikle değil...

Hele ki ilk seferinde yaşayacağınız değişiklikler, sizi küçük bir mutasyon geçirdiğinize bile inandırabilir!

Hamilelikle beraber yürüyebilmenin en kolay yolu ona ayak uydurmaktır. Eğer vücudunuzun değişimini (ya da genişlemesini de diyebiliriz!) bir süre için kabul ederseniz, hamilelik sonrası her şeyin yoluna gireceğine şahit olacaksınız...

Ancak yine de süprizlerle karşılaşmamak için birkaç şeyi önceden bilmenizde yarar var:

En büyük değişiklik: Kilo almak

Evet, doğru bildiniz, hamilelik az ya da çok fark etmeksizin kilo almanız demektir. Tabii içinizde başka bir insanın yaşadığını varsayarsak bu oldukça normaldir. Her ne kadar birçok araştırma hamileyken günlük kalori ihtiyacınızın yalnızca 300 kalori üstüne çıkmanızı önerse de, ki bu sadece fazladan iki kurabiyeye denk gelir, vicdanlı doktorlar ne zaman aç olursanız o zaman yemenizi tavsiye eder. Fakat tek bir şartla! Ne zaman doymuş gibi hissederseniz o zaman yemeyi bırakmalısınız. Hamilelikte zayıf kalmanın zararlarının yanı sıra fazla kilo alımı da desteklenmez. Yani kısacası anneannelerimizin "şerbet iç yavrum" devri de böylece tarihin tozlu sayfalarına karışmış olur!

İlk 3 ay:

Macera başlıyor...

Yorgunluk hissi: Dediğimiz gibi bir insana hayat vermek kolay olmuyor, yorgun olmanız gayet normal!

Mide bulantısı/kusma: Rahimin genişlemesiyle organlarınız yer değiştiriyor, bu da mide bulantısı veya kusmaya neden oluyor, merak etmeyin gayet normal devam ediyorsunuz...

Tansiyon: İlk 20 hafta tansiyonunuz düşer, sonraki üç ayda normale döner, en son dönemde ise yükselir. Panik yok!

Kalp atışlarının hızlanması: Metabolizmanın hızlanmasından kaynaklanır.

Burun akması: Bu da gayet görülen bir durumdur, Progesteron solunum yollarıyla bulaşan hastalıklara kapı açabilir, korkulacak bir durum yoktur.

Uyku: İlk üç ay uyku size tatlı gelir, son üç ay ise azalabilir. Bebek doğduktan sonra kalacağınız uykusuz günlerin acısını ilk üç ayda çıkarmanızı öneririz!

İkinci 3 ay:

Tebrikler ikinci bölüme geçtiniz!

Bacak krampları: İskelet oluşumundan dolayı kalsiyum deponuzda azalma görüldüğü için meydana gelir.

Mide yanması: Bebeğiniz büyümeye başladığı için mide daha yavaş boşaltım yapar bu da mide asitlerinin göğüse çıkmasına neden olur.

Devamlı tuvalete gitme isteği: Merak etmeyin, hamile olduğunuz için joker hakkınızı kullanarak defalarca tuvalete gidebilirsiniz. Bu bebeğin sidik kesenizi ittirmesinden kaynaklanan bir durumdur, canınızı sıkmanıza gerek yok!

Kabızlık/İshal: İki durumda da sıkıntınız olmasın, ikisi de bağırsaklarınızdaki hareketlilikten dolayı meydana gelir!

Deride Çatlaklar: Fetüs isyanda! Doğal olarak daha fazla yere ihtiyacı olduğu için deriniz genişleyebilir.

Varis: Fazladan kan bacaklarınıza inerek damar genişlemesine yol açabilir.

Son 3 ay:

Ha geldi ha gelecek!

Kurdeşen dökmek: Genellikle göbek bölgesinde ya da bacaklarda meydana gelir. İkiz bebek bekleyenlerde daha fazla görülse de nedeni bilinmez (hemen panik olmayın, gayet normal bir durum).

Kloazma: Derinizin belli bölgelerinde kahverengileşme ve kararma görebilirsiniz, bu durum lohusa döneminden sonra tamamen kaybolur.

Göbek bölgesinde çizgi: Yükselen melanositden dolayı göbeğinizde dik bir çizgi oluşabilir. Bu hamileliğin herhangi bir evresinde görülebilir.

Doğum gününüzün geldiğine dair işaretler:

Heyecan dorukta!

Yuva yapma: Bu dönemde kendinizi F.R.I.E.N.D.S'deki Monica gibi hissedebilirsiniz, herşeyi önceden organize etme paniğine kapılıp, dakikası dakikasına ayarlamak isteyeceksiniz!

Rahimi bırakma: Doğumdan 2-3 hafta önce olabilir.

Suyunuzun gelmesi: Panik yok! Sadece rahim boynunuz genişledi demektir. Yalnızca hastaneye gitmeniz için bir taksi çağırmanız iyi bir fikir olabilir!

Yanlış Alarm: Düzensiz sancılar ve kontraksiyonlar sizi şaşırtabilir. Bunlar karın bölgesinde meydana gelen daha hafif sancılardır.

Doğru Alarm: Bunlar 30-90 saniye arası düzenli ve yoğun kasılmalar, sırt bölgesinden başlayarak karına doğru uzanan sancılardır. Artık bebek yolda da diyebiliriz!

Tebrikler, nur topu gibi bir bebeğiniz oldu!

Kendinize bakmak özellikle hamilelik döneminde çok önemlidir. İhtiyacınız olduğunda dinlendiğinizden ve fiziksel ya da psikolojik olarak kendinizi desteklediğinizden emin olun. Bu süreci doktorunuzla geçirmeyi ve alışılmışın dışındaki durumlarda ona başvurmayı ihmal etmeyin