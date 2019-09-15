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Hamile kadının bulunduğu araca saldıran kardeşlerin baklavacı dükkanları kapanmaya başladı: 'Müşteri yok'

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Hamile kadının bulunduğu araca saldıran kardeşlerin baklavacı dükkanları kapanmaya başladı: 'Müşteri yok'
Hamile kadının bulunduğu araca saldıran kardeşlerin baklavacı dükkanları kapanmaya başladı: 'Müşteri yok'

İstanbul'un Pendik ilçesinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava dükkanları kapanmaya başladı. Şirketin Kaynarca'daki şubesi kapatılırken vatandaşlar, "Müşteri olmadığı için kapandı" dedi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava dükkanları, olaydan sonra iş yapmamaya başlamıştı.

İki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin Pendik Kaynarca'taki şubesi iddiaya göre müşteri gelmediği için kepenk kapattı.

Vatandaşlar ise "Müşteri olmayışından dolayı kapandı. O olaydan sonra müşterilerin çekilmesi sıkıntı oluşturdu. Olan çalışanlara oldu. 3-5 kişi çalışanı vardı. Durum böyle" dedi.

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