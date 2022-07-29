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Hamile kadınlar, geliştirilen küçük cihaz ile bebeklerini anbean izleyebilecek

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Bilim dünyasında heyecanlandıran gelişme... Mühendisler sadece posta pulu büyüklüğünde bir cihaz geliştirdiler.
Hamile kadınlar, geliştirilen küçük cihaz ile bebeklerini anbean izleyebilecek

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) mühendisler, posta pulu büyüklüğünde giyilebilir bir cihaz geliştirdiler. Cihaz, 48 saate kadar vücudun derinliklerinde neler olduğunu gösteren canlı sürekli görüntüler yakalayabiliyor.

Mühendisler şimdi cihazın elde ettiği sonuçları analiz edebilen ve bir akıllı telefon uygulamasına gönderebilen bir yapay zekâ üzerinde çalışıyor. Araştırmacılar, cihazın hamile kadınların haftada bir kez kullanmaları için piyasaya sürülebileceğine inanıyor.

KANSER HASTALARI İÇİN DE KULLANILABİLİR

Yaklaşık 3 mm kalınlığında olan cihaz, kanser hastalarının tümörlerini izlemek ve hastalık teşhis ve tedavisini hızlandırmak için de kullanılabilir.

MIT’de teknolojinin tasarlanmasına yardımcı olan makine mühendislerinden Profesör Xuanhe Zhao, şunları söyledi: “Ultrason çıkartmaları hamile kadınların görüntülenmesi için potansiyel olarak kullanılabilir. Ancak, güvenliği garanti altına almak için görüntüleme sıklığı (örneğin haftada bir görüntülemeye kadar) azaltılmalı. Giyilebilir görüntülemede yeni bir çağ açtığımıza inanıyoruz. Vücudunuzdaki birkaç yamayla iç organlarınızı görebilirsiniz.”

Minik cihazlar, Science dergisinde yayınlanan bir çalışmada da denendi. On beş gönüllü, 48 saat boyunca boyun, göğüs, karın ve kollar dahil olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerine cihazları taktı.

Bu süre zarfında, katılımcılar oturma, ayakta durma, koşma, bisiklete binme ve ağırlık kaldırma gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiler. Minik cihaz, egzersiz sırasında kalbin nasıl şekil değiştirdiğini veya suyu içtiklerinde midelerinin nasıl şişip küçüldüğünü gösterebildi.

AKILLI TELEFONLARLA KULLANILACAK

Küçük ultrasonlar şu anda teknisyenler tarafından vücudun içinde gelişen bir bebeğin resimlerini göstermek için kullanılıyor, ancak kullanım oldukça pahalı. Ayrıca cihazın görüntü yakalaması için gereken jel zamanla kuruyabilir, bu da organların uzun süre izlenemeyeceği anlamına geliyor.

Cihaz, şu anda mevcut ultrasonlarda olduğu gibi kablolar aracılığıyla büyük bir bilgisayara bağlı, ancak uzmanlar onu kablosuz hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Mühendislerin odaklandığı bir diğer nokta da elde edilen görüntülerin doğrudan akıllı telefonlara gönderilebileceği bir yapay zekâ.

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