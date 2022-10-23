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Hamile kadınlara elektronik sigara desteği

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İngiltere'deki hamile kadınlara, sigara içmelerini önlemek için belediye tarafından ücretsiz elektronik sigara verilecek.
Hamile kadınlara elektronik sigara desteği

Londra semti Lambeth Belediyesi, ebeveynlerin yılda yaklaşık 42 bin TL (2.000 £) tasarruf etmesine yardımcı olmak amacıyla “sigarayı bıraktırma” hizmetinin bir parçası olarak e-sigara sunmaya hazırlanıyor.

Lambeth’te 3.000’den fazla hanenin sigara nedeniyle yoksulluk sınırının altına düştüğü ve bu hanelerin çoğunda çocukların bulunduğu tahmin ediliyor.

Daily Mail’in haberine göre, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (NHS) sitesinde hamilelikte e-sigaraların güvenliği konusunda çok az araştırma yapıldığı ve buharın bir bebeğe zararlı olup olmadığının bilinmediği ifadeleri yer alıyor.

 

SİGARAYA GÖRE DAHA AZ ZARARLI

Geçen ay, King’s College London tarafından yapılan bir araştırma, elektronik sigaraların risksiz olmadığını doğruladı.

Ancak araştırmanın sigara içenler için “iyi haber” olduğunu vurgulandı ve elektronik sigaranın, normal sigaradan “önemli ölçüde daha az zararlı” olduğu bulundu. Ancak, çalışmada, hamilelikte e-sigara kullanmanın sonuçları hakkında, kanıtların “yetersiz kaldığı” açıklandı.

Uzmanlar, e-sigaranın fetal gelişim ve hamilelik sonuçları üzerindeki etkileri ve perinatal aşamada sigaradan e-sigaraya geçişin etkilerinin araştırmaya ihtiyaç duyduğu konusunda hemfikir.

NHS, hamile kadınların sigarayı bırakmasına yardımcı olmak için nikotin bandı ve nikotin sakızı gibi lisanslı ürünleri kullanmasını öneriyor.

Ancak bununla beraber, “Fakat bir e-sigara kullanmayı sigarayı bırakmak ve sigaradan uzak kalmak için faydalı buluyorsanız, sizin ve bebeğiniz için sigara içmeye devam etmekten çok daha güvenlidir” ifadesini de ekliyor.

Bu önerileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

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