Uzun yıllardır hamile kalamadığı şikayetiyle doktora başvuran 28 yaşındaki Hintli kadının erkek olduğu ortaya çıktı. Görünüş itibariyle tamamıyla kadın olan ancak genetik olarak erkek çıkan genç kadın bilim dünyasını şaşkınlığa uğrattı.

Uzun yıllardır hamile kalamadığı şikayetiyle doktora başvuran 28 yaşındaki Hintli kadının erkek olduğu ortaya çıktı. Görünüş itibariyle tamamıyla kadın olan ancak genetik olarak erkek çıkan genç kadın bilim dünyasını şaşkınlığa uğrattı.