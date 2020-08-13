Hamile kalamadığı için doktora giden genç kadının erkek olduğu ortaya çı
Uzun yıllardır hamile kalamadığı şikayetiyle doktora başvuran 28 yaşındaki Hintli kadının erkek olduğu ortaya çıktı. Görünüş itibariyle tamamıyla kadın olan ancak genetik olarak erkek çıkan genç kadın bilim dünyasını şaşkınlığa uğrattı.
Uzun yıllardır hamile kalamadığı şikayetiyle doktora başvuran 28 yaşındaki Hintli kadının erkek olduğu ortaya çıktı. Görünüş itibariyle tamamıyla kadın olan ancak genetik olarak erkek çıkan genç kadın bilim dünyasını şaşkınlığa uğrattı.
13 Ağustos 2020 Perşembe 17:30
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