Hamile kalmada erkeğin yaşının da önemi varmış

Bilim dünyası, hamilelik süreciyle ilgili dikkat çekici bir keşifte bulundu. Tüp bebek yöntemiyle doğum yapan 19 bin çifti inceleyen uzmanlar, erkeğin yaşının gece kalmada etkisi ile ilgili şaşırtan bir sonuca ulaştı.

Hamilelikte sıklıkla gündeme gelen anne adayının yaşının gebe kalma süreciyle yakın bağlantısını sarsacak bir araştırma İngiltere’de yapıldı.

İngiltere’de yaklaşık 19 bin tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmuş çifti inceleyen bilim insanları, başarılı bir gebe kalma süreciyle ilgili yeni bulgulara ulaştı. Bilim insanları, gebe kalma sürecinde sadece annenin değil babanın da yaşının kritik bir öneme sahip olduğunu buldu.

Bilim insanları, erkeğin yaşının belli bir noktaya kadar hamilelik sürecinde olumsuz bir etkisi olmadığını ortaya çıkardı. 35-40 yaşları arasında hamile kalmak isteyen kadınların partnerlerinin yaşının gebe kalma ile çok büyük bir bağı olmadığı açıklandı. Fakat 35-40 yaşları arasında çocuk sahibi olmak isteyen kadınların eşlerinin veya partnerlerinin yaşının doğum süreciyle doğrudan bağlantılı olduğu tespit edildi.

ERKEK 40 YAŞIN ÜZERİNDEYSE…

Bilim insanları 35-40 arasında çocuk sahibi olmak isteyen kadınların eşlerinin 40 yaş ve üzerinde olması durumunda gebe kalma ihtimalinin “büyük oranda düştüğünü” tespit etti. İngiliz The Guardian gazetesi, “Bu sonuçlar, hamile kalmak isteyen kadınlara sorulan yaşları ile ilgili sorulara dair önemli bulgular içeriyor. Bu araştırma sonucu hamilelik süreci ve hamile kalmak isteyen çiftler için önemli bir mesaj” yorumunu yaptı.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Fertility Network UK’in üst düzey yöneticisi Kate Brian, “Bu sonuçlar bize gebe kalma başarısında ya da başarısızlığında erkeklerin de rolünü gösteriyor” dedi.

Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Profesör Geeta Nargund, “Uzun yıllar boyunca hamile kalma sürecinde yük kadınlardaydı ve erkeklerin bu sürece etkisinin az olduğu düşünülüyordu. Kadının yaşı elbette büyük bir rol üstleniyor fakat erkeklerin yaşının da önemli olduğunu göz ardı edemeyeceğimiz çok açık” ifadesini kullandı.