  • BIST 2.516,56
  • Altın 984.348
  • Dolar 17.7256
  • Euro 18.0952
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKATakıntı Hastalığı Hayatı Zorlaştırıyor !

Hamile kalmada erkeğin yaşının da önemi varmış

» »
Bilim dünyası, hamilelik süreciyle ilgili dikkat çekici bir keşifte bulundu. Tüp bebek yöntemiyle doğum yapan 19 bin çifti inceleyen uzmanlar, erkeğin yaşının gece kalmada etkisi ile ilgili şaşırtan bir sonuca ulaştı.
Hamile kalmada erkeğin yaşının da önemi varmış

Hamilelikte sıklıkla gündeme gelen anne adayının yaşının gebe kalma süreciyle yakın bağlantısını sarsacak bir araştırma İngiltere’de yapıldı.

İngiltere’de yaklaşık 19 bin tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmuş çifti inceleyen bilim insanları, başarılı bir gebe kalma süreciyle ilgili yeni bulgulara ulaştı. Bilim insanları, gebe kalma sürecinde sadece annenin değil babanın da yaşının kritik bir öneme sahip olduğunu buldu.

Bilim insanları, erkeğin yaşının belli bir noktaya kadar hamilelik sürecinde olumsuz bir etkisi olmadığını ortaya çıkardı. 35-40 yaşları arasında hamile kalmak isteyen kadınların partnerlerinin yaşının gebe kalma ile çok büyük bir bağı olmadığı açıklandı. Fakat 35-40 yaşları arasında çocuk sahibi olmak isteyen kadınların eşlerinin veya partnerlerinin yaşının doğum süreciyle doğrudan bağlantılı olduğu tespit edildi.

ERKEK 40 YAŞIN ÜZERİNDEYSE…

Bilim insanları 35-40 arasında çocuk sahibi olmak isteyen kadınların eşlerinin 40 yaş ve üzerinde olması durumunda gebe kalma ihtimalinin “büyük oranda düştüğünü” tespit etti. İngiliz The Guardian gazetesi, “Bu sonuçlar, hamile kalmak isteyen kadınlara sorulan yaşları ile ilgili sorulara dair önemli bulgular içeriyor. Bu araştırma sonucu hamilelik süreci ve hamile kalmak isteyen çiftler için önemli bir mesaj” yorumunu yaptı.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Fertility Network UK’in üst düzey yöneticisi Kate Brian, “Bu sonuçlar bize gebe kalma başarısında ya da başarısızlığında erkeklerin de rolünü gösteriyor” dedi.

Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Profesör Geeta Nargund, “Uzun yıllar boyunca hamile kalma sürecinde yük kadınlardaydı ve erkeklerin bu sürece etkisinin az olduğu düşünülüyordu. Kadının yaşı  elbette büyük bir rol üstleniyor fakat erkeklerin yaşının da  önemli olduğunu göz ardı edemeyeceğimiz çok açık” ifadesini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Menopoz hakkında bilgi edinemeyen kadınlar arkadaşlarına başvuruyor30 Haziran 2022 Perşembe 22:15
  • Uzmanlara göre idrarı oturarak yapmak erkekler için gerekli29 Haziran 2022 Çarşamba 22:56
  • Ertesi gün hapı nedir?29 Haziran 2022 Çarşamba 13:03
  • Kemeri çok sıkmak kısırlığa ve hatta kansere sebep olabiliyor28 Haziran 2022 Salı 23:16
  • Libidoyu yükseltmenin yolları...28 Haziran 2022 Salı 11:35
  • Genital siğiller cinsel yolla bulaşıyor!28 Haziran 2022 Salı 09:58
  • Meme Kanserinde Erken Tedavi Hayat Kurtarıyor22 Haziran 2022 Çarşamba 10:02
  • Bilimsel araştırma: Kadınlar yumurtlama evresinden sonra daha cömert21 Haziran 2022 Salı 22:19
  • Cinsellik Aşka Eşit Değil!20 Haziran 2022 Pazartesi 10:16
  • Ünlü sağlık kuruluşu maymun çiçeğinden korunarak nasıl seks yapılacağını rehberle anlattı17 Haziran 2022 Cuma 23:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti