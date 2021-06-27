Hamile kalmak için ‘kiraladığı’ adama aşık oldu; evleniyorlar

Britanyalı Ellie Ellison, sperm bağışı aracılığıyla bebek sahibi olmak istedi. Ancak sperm bankalarından alınan sperm kullanılarak yapay döllenme yoluyla laboratuvar ortamında oluşturulan embriyonun nakledilmesi yoluyla değil, doğal yolla ‘kiraladığı bir adam’la birlikte olma yolunu seçti. Sonunda da ona aşık oldu! Bebek bekleyen çift evlenmeyi planlıyor.

Her yıl yüzlerce bebek internet siteleri aracılığıyla tanıştığı erkeklerle beraber olarak hamile kalan kadınlar tarafından dünyaya getiriliyor.

Ellison da ‘Joe Donor’ (donor, İngilizicede bağışçı demek) adıyla tanınan Amerikalı işadamıyla sanal ortamda tanıştı, anlaştı ve Norwich’teki evine davet etti. Ancak ilk denemede hamile kalmadı.

Aslında o dönemde Ellison’ın bir erkek arkadaşı vardı; bebekleri olmuyordu. Daha önceki ilişkisinden üç yaşında bir kızı bulunan Ellison’un erkek arkadaşının sperm sayısı düştüktü.

‘Doğal döllenme’ diye nitelendirilen yöntemin tüp bebek kliniklerinden daha ucuz olduğunu ve hamile kalma şansının üç kat fazla olduğunu bilen Ellison, Joe’yu bir ay sonra tekrar çağırdı. Bu kez istenen oldu.

Anlaştıklarında erkek arkadaşı vardı

İkinci denemeden sonra hamilelik oluşunca çift çok sevindi. Üç hafta sonra Ellison’ın kanaması başladı. Bebek haberini alınca sevinçten havalara uçan erkek arkadaşı zamanla bu durumla psikolojik olarak baş edemedi ve evden ayrıldı.

Ellison’ın kanaması geçti, hamilelik normal seyrindeydi ancak ilişkileri yara almıştı. Erkek arkadaşı geri dönmedi; ayrıldılar. Joe ise kanaması olduğunu duyunca çok üzüldüğünü ifade ederek yardıma koştu. Ve, bu büyük bir aşkın başlangıcı oldu.

Düğün kısıtlamalar kalkınca

Bebeği ekimde doğacak Ellison’ın tek sevindiği, kutlayacağı şey bu değil. Şubat ayından beri Joe’yla yakınlaştı ve ikili birbirine aşık oldu. Bununla da kalmayıp evlenmeye ve bebeklerini karı-koca olarak büyütmeye karar verdiler.

Salgın nedeniyle düğünler için geçerli kısıtlamalar kalkınca evlenip Galler’e yerleşeceklerini anlatan Ellison şunları söyledi: “Eve ilk geldiğinde yüzüne bile bakamadım. 10 dakika sonra yataktaydık. 20 dakika sonra da evden çıktı gitti. O zaman erkek arkadaşımda bir kıskançlık belirtisi yoktu ama sonra kanama olunca işler ters gitti. Ayrılmamızın nedeninin Joe olduğunu sanmıyorum. Çok büyük bir parti istemiyoruz. Ama elbette kutlamak isteriz. Bu işe kalkışırken böyle bir şey olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Sanki birbirimizi yıllardır tanıyor gibiyiz. Çok iyi vakit geçiriyoruz ve güzel bir aile olmayı ümit ediyoruz. Joe bundan böyle kadınlarla birlikte olarak sperm bağışı yapmayacak. Yani doğal döllenme işine son verdi. Ben söylemeden kendi aldı bu kararı. Ama sperm bankalarına bağış yapmaya devam edecek.”“

Arjantin ve Yeni Zelanda dahil birçok ülkede yaşadıktan sonra Britanya’ya yerleşen Joe’nun spermleriyle bugüne kadar 150 çocuk dünyaya gelmiş.

‘Müşterileri’ne kat ettiği yolu hesaplayarak masraf belirlediğini anlatan Joe çocuk sahibi olmak isteyenlere yardım etmekten çok memnun olduğunu, genellikle Facebook üzerinden anlaşma yaptığını, bunda bir yanlışlık görmediğini ifade etti. Ve fakat artık Ellison’la mutlu bir yuvanın hayalini kurduğunu!