Hamile kalmak isteyenler ne yapmalı doğurganlık diyetini mutlaka deneyin!

Çocuk sahibi olmak isteyenler buraya! Artık zamanının geldiğini düşünüyorsanız hatta geç ile kaldık diyorsanız içeriğimize bir göz atmanızda fayda var. Elmaelma.com olarak sizlere doğurganlık şansını arttıran beslenme düzeninin nasıl olması gerektiğini hazırladık. Doğurganlık diyet adı verilen bu diyet sayesinde hamile kalma şansınız artacak. Peki doğurganlık diyet nasıl yapılır? Hamile kalmanın yolları neler? Doğurganlık diyeti menüsünde neler bulunuyor? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları elmaelma.com'da.

ÖRNEK DOĞURGANLIK DİYETİ:

Kahvaltı:

1 adet yumurta, 1 dilim peynir, 1 dilim tam tahıllı ekmek, 1 adet muz, 2 adet tam ceviz

Ara öğün:

12 adet badem

Öğle:

1 porsiyon ızgara balık, Bol yeşil salata (1/4 avokado ile)

Ara öğün:

1 bardak süt, 1 porsiyon meyve

Akşam:

8 yemek kaşığı dolusu mercimekli kısır, Cevizli ıspanak salatası, 1 bardak kefir

Gece:

1 bardak süt, 1 avuç ay çekirdeği