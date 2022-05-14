Hamileler için ağrı kesici uyarısı: Erken veya ölü doğum riski artabilir

Yeni yapılan bir araştırma, hamile kadınların belirli ağrı kesicileri almalarının erken veya ölü doğum riskini yüzde 50 artırdığını ortaya koydu.

İngiltere’deki Aberdeen Üniversitesi’nden bilim insanları, parasetamol ve ibuprofen gibi reçetesiz ağrı kesici kullanan hamile kadınlarda erken doğum ve ölü doğum oranlarının daha yüksek olduğunu buldu.

Daily Mail’de yayınlanan habere göre, türünün en büyüklerinden biri olan çalışma için 1985 ve 2015 yılları arasında 151.141’den fazla gebelik incelendi.

Erken doğum, hamileliklerinin bir noktasında yaygın olarak kullanılan beş ağrı kesiciden birini alan kadınlarda kabaca yüzde 50 daha fazlaydı.

Otuz yılda 150.000’den fazla gebeliği inceleyen araştırma, ölü doğum riskinin yüzde 33 daha yüksek olduğunu gösterdi.

RESMİ TAVSİYELER GÜNCELLENMELİ

Her 10 anneden sekizi, ateş ve eklem ağrısı gibi hamilelik semptomlarını hafifletmek için ağrı kesici alıyor. Ancak, bazılarının güvenli olduğu ve bazılarının güvenli olmadığı düşünülerek dikkat edilmesi gereken çelişkili tavsiyeler var.

İngiltere’deki NHS, parasetamolün hamile kadınlar için “ilk tercih edilen” ağrı kesici olduğunu söylüyor ancak yüksek doz aspirin ve ibuprofen gibi iltihap önleyici ilaçlar almama konusunda uyarıyor.

Araştırmacılar ise mevcut rehberliğin “acil” bir güncellemeye ihtiyaç duyduğunu öne sürüyorlar.

BMJ Open bilimsel dergisinde yayınlanan bulgular, genel olarak her 10 kadından üçünün (yüzde 29) hamilelik sırasında reçetesiz ağrı kesici aldığını gösteriyor.