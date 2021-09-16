Hamileler mutlaka aşı olmalı

Aşısız hamilelerin Kovid-19’a karşı mutlaka aşılanması öneriliyor. Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Gebelere aşıyı şiddetle tavsiye ediyoruz. Koronaya yakalanan gebe sayısı haziran ve eylül ayları arasında 3 kat arttı” uyarısı yaptı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hamilelerin sayısı artarken, Delta varyantının daha hızlı yayıldığını belirten uzmanlar aşısız hamileliğin hastalığı daha ağır geçirmeye neden olduğunu ısrarla vurguluyor.





Koronavirüse yakalanan gebe sayısının haziran ve eylül ayları arasında önceki dönemlere göre 3 kat arttığını ifade eden Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Kaybettiğimiz gebe sayısında da artış var.





Bunun nedeni Delta varyantının hızlı yayılması ve genç yaş grubunda aşılamanın daha düşük olması. Özellikle hamileliğin son aylarında akciğer kapasiteleri düşüyor ve Kovid-19 daha ağır seyrediyor. Ayrıca normal insanlarda kullandığımız ilaç tedavisini de gebelerde uygulayamıyoruz" dedi.





'ÇOK HIZLI İLERLİYOR'

Yiyit, "Özellikle bebeğin büyüdüğü son aylarda Kovid kaparlarsa çok daha ağır seyrediyor" diye konuştu. Uyguladıkları birçok tedavi yöntemi olduğunu ama hamileler için de hastalıktan korunmanın en iyi yönteminin aşı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yiyit, "Bizim merkezde acilden günde 20-25 arası Kovid gebe başvurusu alıyoruz.





Gebe vaka sayısı son bir ayda 15-20 bandında gidiyor. Kadın doğum derneklerimizin hepsi açıklama yaptılar ve gebelerin Kovid aşısı olmasını şiddetle önerdiler, biz de öneriyoruz. Çünkü onlarınki riske atılacak bir süreç değil çok ağır ve hızlı ilerliyor. Gebelerde pıhtılaşmaya da bir yatkınlık var. Özellikle gebeliklerinin son aylarına gelmeden önce aşı takvimlerini tamamlamış olmaları gerekir" dedi.