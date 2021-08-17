Hamileler Risk Altında

Delta varyantının yayılmasıyla birlikte gebe ve anne karnındaki bebek ölümlerindeki artış hamilelerin aşılanmasını yeniden gündeme taşıdı. ABD'de yapılan son araştırmalar hamilelerin hastalığı daha ağır geçirdiğini gösteriyor. Bilim insanları hamilelikte olunacak aşının hayat kurtaracağını söylüyor.

ABD Anne ve Bebek Tıp derneğinin son araştırması, Corona virüse yakalanan hamile kadınların yoğun bakıma kaldırılma riskinin daha yüksek olduğunu gözler önüne serdi.



Hamileliğin doğal sonucu olarak anne adaylarının akciğer kapasitelerinin azaldığı ve bu nedenle Covid-19'un en ağır semptomlarına karşı daha savunmasız olduklarına vurgu yapılıyor.



ABD'li uzmanlar hamileler arasındaki aşılanma oranının da düşüklüğüne vurgu yapıyor.



İstatistikler hamileliğin son haftalarında virüse yakalanan anne adaylarının hastalığı çok ağır geçirdiğini gösteriyor.



Bu durum, erken doğumların yanı sıra bebeklerin ölü doğmasına da yol açabiliyor. Anneler doğum sonrasında hayatını kaybedebiliyor.



ABD'li uzmanlar, anne adaylarının aşı olması gerektiğinin altını çiziyor.



ABD Hastalık Önleme ve Kontrol dairesi, son olarak hamilelerin Covid 19 aşısı olmalarında sakınca bulunmadığını duyurmuştu