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Hamileler ve emziren anneler CovId-19 aşısı yaptırabilir mi?

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Covid-19’a yakalanırlarsa tedavisi nasıl yapılır? Aşı bebekte antikor geliştirebilir mi? İşte pandemi sürecinde hamileler ve emziren annelerin merak ettiği sorular ve yanıtları:
Hamileler ve emziren anneler CovId-19 aşısı yaptırabilir mi?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli anlattı:

■ Hamileler Covid-19'a yakalanırsa tedavi nasıl olur?

Hamileler Covid-19 enfeksiyonu geçirdiklerinde diğer insanlar nasıl tedavi oluyorsa aynı şekilde tedavi olurlar. Sadece ilaç seçiminde daha dikkatli ve seçici olmak gerekir. Gebeliğin kendisinden dolayı hemodinamileri (kan dolaşımı) daha farklı olduğu için hastalığın seyri daha yakın takip edilmelidir. Ciddi seyirli hastalık söz konusu ise tetkiklerle anne ve bebeği daha sık izlemek gerekir; hatta bebeğin gelişimi tamamlandıysa erken doğum önerilebilir.

■ Tedavide ilaç kullanılabilir mi?

Tedavide gebeliğe uygun ilaçlar tercih edilebilir. Özellikle kan sulandırıcıları düşük doz, belli süre kullanmak gerekir.

■ Hamileler Covid-19 aşısı olabilir mi? Hangi aşıları olmalı? Hangi aydan itibaren aşı olunabilir?

12. haftadan sonra tüm gebelere aşı olmaları öneriliyor. Özellikle günümüz şartlarında Delta varyantının ön plana çıktığı düşünülürse buna karşı etkili olan aşılardan BioNTech aşısı olmaları öneriliyor.

■ Aşı bebekte antikor geliştirebilir mi?

Yüzde 100 olmamakla ve gelişen antikor seviyeleri bebekten bebeğe değişmekle birlikte gebelikte aşı olan annelerin bebeklerinin göbek kordonlarında antikor tespit edildiğini söyleyen bilimsel
makaleler var.

■ Emziren anneler Covid-19'a yakalanırsa tedavisi nasıl yapılır? İlaç kullanılırsa bebeğin emzirilmesinde nasıl ilerlenmeli?

Emziren annelerin ve gebe kadınların tedavilerinde bir farklılık yok. Sadece ilaç seçiminde birtakım özellikler oluyor. Eğer kullanılması zorunlu olan ilaç emzirmeye uymayan bir ilaçsa, tedavi süresince emzirme durdurulur ve sütler sağılarak atılır. Ancak onun dışında tıbbi kurallar izin verdiği sürece emzirmeye devam edilebilir.

■ Emziren anneler aşı olmalı mı? Kaçıncı aydan sonra aşı olunabilir?

Emzirme süresinde olan anneler aşı olabilir. Ancak sıkı korunma, maske ve mesafe kurallarına uymak şartıyla aşı, doğumdan sonraki 4-6 haftanın ilerisine ötelenebilir. Aşı tercihi yapılırken güncel Delta varyantına karşı etkili olan aşı tercih edilmeli. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve İngiltere'de tüm emziren ve gebe kadınlara aşı olmaları önerilmektedir. Ancak tüm insanlara önerildiği gibi hamile ve emziren anneler de aşı olsa da olmasa da mutlaka maske-mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam etmeli.

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