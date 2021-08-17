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Hamilelerde Covid 19 : Erken doğum riskini artırıyor

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ABD’de yer alan California Üniversitesi’nde yapılan yeni bir çalışma, hamilelik sürecinde corona virüse yakalanmanın erken doğum riskini artırdığı belirlendi.
Hamilelerde Covid 19 : Erken doğum riskini artırıyor

ABD’de yer alan California Üniversitesi’nde yapılan yeni bir çalışma, hamilelik sürecinde corona virüse yakalanmanın erken doğum riskini artırdığı belirlendi.

Araştırmacılar, corona virüs pozitif olan hamile hastalarda, bebeklerin erken doğma ihtimalinin yüzde 60 fazla olduğu açıklandı.

32 İLA 37 HAFTA SÜRÜYOR

Araştırmaya göre, bazı kadınların hamilelik süreci 37 haftaya inerken, bazılarında ise 32 haftaya kadar düştü.

The Lancet Regional Health’de yayınlayan araştırma için, Temmuz 2020’den Ocak 2021’e kadar 240 binden fazla doğum incelendi, veriler toplandı.

Corona virüs hastalığı geçirmiş hamile kadınların, corona virüse hiç yakalanmamış olanlara göre erken doğum yapma riskinin yüzde 60 fazla olduğu belirlendi.

Uzmanlar, hamilelerin de corona virüs aşısı yaptırması gerektiğini vurguluyor.

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