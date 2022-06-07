Hamilelere maymun çiçeği uyarısı

Son dönemde başta Avrupa olmak üzere maymun çiçeği virüsü vakalarında artış yaşanırken, İngiltere'den özellikle hamile kadınları ve çocukları ilgilendiren bir uyarı geldi.

Son dönemde tüm dünyada Afrika kıtasından yayılmaya başlayan maymun çiçeği salgını endişesi yaşanıyor.

Şu ana kadar en az 30 ülkede görülen maymun çiçeği virüsünde vaka sayısının son bir haftada üçe katlanması endişeleri artırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika dışındaki maymun çiçeği vakalarının sayısının üç haftada 780'e ulaştığını açıkladı. Örgüt, virüsle ilgili küresel riskin “orta düzeyde” olduğunu duyurdu.

Durum böyle olunca, tüm risk grupları ve özel durumlardaki hastalar için de açıklamalar art arda geldi.

‘BEBEKLERDEN AYRI TUTULMALILAR’

İngiltere’de Sağlık Güvenliği Ajansı, maymun çiçeği virüsüne yakalanan hamile kadınlara sezaryen yaptırmalarını önerirken, hastaneden bebeklerinden ayrı tutulmaları gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, bu sayede, annelerin doğum sırasında veya doğumdan sonra bebeklerini enfekte etme riskini azaltacağını umduklarını açıkladı.

İngiltere’de dün 73 maymun çiçeği virüsü vakasına daha rastlanıldığı açıklanırken, toplam vaka sayısının 302 olduğu belirtildi. İngiltere’de Sağlık Güvenliği Ajansı, enfekte olan kadınların bebeklerini emzirmekten kaçınmaları gerektiğini de vurguladı.

ÇOCUKLARDA VİRÜS DAHA ŞİDDETLİ GÖRÜLEBİLİYOR

Kraliyet Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji ve Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Koleji, virüsün çocuklarda daha şiddetli olduğu konusunda da uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada, “Virüs, açık maymun çiçeği lezyonlarıyla temas yoluyla bulaşabilir. Bu yüzden, lezyonları olan bir kadında doğum eylemi ve/veya vajinal doğumun yeni doğan bebekte enfeksiyona yol açması muhtemeldir” ifadeleri yer aldı.

Maymun çiçeği testi negatif çıkan bebeklerin, annelerinden izole edilmesi gerektiği ve testi negatif çıktıktan sonra bir araya gelmeleri gerektiği de vurgulandı.

Maymun çiçeğinin ilk belirtileri yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, bezlerde şişme, titreme ve bitkinlik olarak açıklandı. Döküntülerin ise bu semptomlardan bri ila beş gün sonra ortaya çıktığı belirtildi. İlk olarak yüzde başlayan döküntülerin zamanla vücudun diğer bölgelerine de yayıldığı vurgulandı.