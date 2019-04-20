Hamileleri mide yanmasından koruyacak 12 öneri

Gebelikte mide yanmasının ana sorumlusunun progesteron hormonu olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, “Bu hormonun kas gevşetici etkisi nedeniyle mide kapakçığı da gevşer ve asitli içerik yemek borusuna doğru ilerler. Ayrıca büyüyen rahmin etkisiyle mideye doğru basınç artacağından, kapakçıkların açılması daha da kolaylaşır. Ama bu durumu son verecek etkin ve güvenli çözümler de var” dedi.



Dr. Görgen, gebelerde mide yanmasını yatıştıracak o çözümleri 12 öneri şeklinde şöyle sıraladı:



AZ YİYİN: Eğer mide bulantılarınız varsa az miktarda yemek çok sorun olmayacaktır ama iştahınız yerindeyse emin olun bu çok kolay değildir. Mide yanmasından kurtulmak istiyorsanız, günde 3 öğün yerine 5-6 öğün yemeli ve miktarı azaltmalısınız.



YAVAŞ OLUN: Atıştırmak, üstelik bunu hızlı yapmak hem mide yanmasına hem de sindirim bozukluğuna yol açar. Gevşemeye ve yediğinizden zevk almaya çalışın. Bu aynı zamanda aşırı yemenizin de önüne geçer.



SIVIYI YUDUMLAYIN: Su ve süt gibi sıvıları öğün arasında tüketmeye çalışın. Yemek yerken sıvıları yudumlayarak tüketin.



KESİNLİKLE YATMADAN ÖNCE YEMEK YEMEYİN: Yatmadan hemen önce yenen kuvvetli bir öğün mide yanmasına davetiye çıkarır. Yatmadan 3 saat önce yemek yemenin sonlanması gerekir. Sıvı alımını da bir iki saat önce kesmek gerekir.



YASTIĞINIZ YÜKSEK OLSUN: Gece başınız, göğsün üst bölümünden daha yukarda bir seviyede olsun. Takoz şeklindeki yastıklar vücudunuzun üst kısmını hafif yüksekte tutarak, mide asidinin yukarı çıkmasına engel olur.



TETİKLEYİCİLERİ TANIYIN: Kadından kadına değişmekle beraber limon, kahve, çikolata mide yanmasını davet eder. Baharatlı gıdalar da mide yanmasını tetikleyebilir.



ÖĞÜNLERDEN SONRA YATMAYIN: Yemeklerden sonra, hafif bir yürüyüş, ufak tefek ev işleri veya dik durarak kitap okumak iyi bir seçenektir. Kesinlikle yatmayın, uzanmayın.

BOL KESİMLİ GİYSİLER GİYİN: Dar ve sizi sıkan giysiler, basınç artışıyla reflünüzü azdıracaktır. Üzerinize uygun ve rahat kesimli giysiler bu soruna neden olmaz.



ZENCEFİL: Zencefille ilgili bilimsel bir veri olmamasına rağmen, zencefilli şeker ve sakız mide yanmasına iyi gelebilir.



ANTİASİTLERİ DÜŞÜNÜN: Yaşam tarzını değiştirmenize rağmen, yanmalar devam ediyorsa çözüm antiasitler olabilir. Kalsiyum ya da mağnezyum içeren antiasidler gebelikte güvenle kullanılabilir. Ama kabızlığa neden olabildiği için aliminyum içerenlerden kaçınmanız gerekir. Soda tüketmek iyi bir seçenek olabilir ama şişkinlik yapabileceğini unutmamak gerekir.



H2 BLOKLAYICILAR: Eğer antiasitler (asit gidericiler) işe yaramıyorsa, daha ciddi alternatifleri düşünmek gerekir. İlk opsiyon bir H2 bloklayıcı olacaktır. Bu ilaçların da gebelikte kullanımı uygundur ama sadece reçete ile ve doktorunuz önerirse kullanabilirsiniz.