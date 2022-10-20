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Hamileliğin ilk dokuz haftasına ait görüntüler tartışma yarattı

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Karşıtlarının onlarca yıldır sürdürdüğü kampanyanın sonucu olarak kürtaj, ABD'deki 14 eyalette yasaklandı veya ciddi şekilde kısıtlandı.
Hamileliğin ilk dokuz haftasına ait görüntüler tartışma yarattı

Covid-19 pandemisi sırasında ABD’de bazı eyaletlerin kürtajı “zorunlu olmayan” tıbbi bakım olarak tanımlamaya çalıştığı sırada, bir klinisyen ve aktivist ağı olan MYA Network tarafından sağlanan bu görüntüler, hamileliğin ilk dokuz haftasında embriyoların aslında çıplak gözle bile görülemediğini ortaya koyuyor.

Guardian’da yer alan habere göre, birçok eyalette kürtajın artık bir sağlık prosedürü değil, bir ahlak sorunu olarak görüldüğünü söyleyen MYA Network üyesi Dr. Joan Fleischman, “Bazen hastalar kürtajdan sonra alınan parçayı görmek isterler. Kafalarındaki imajla karşılaştırınca aslında neye benzediği karşısında hayrete düşüyorlar.”

Dört haftalık hamilelik…

“ELLERİ OLAN KÜÇÜK BİR FETÜS GÖRMEYİ BEKLİYORLAR”

“İşte o zaman, internetteki ve afişlerdeki görüntülerin kültüre gerçekten ne kadar nüfuz ettiğini ve nasıl bir imaj çizdiğini anladım. İnsanlar bunun vücuttan çıkan şey olduğuna inanmıyorlar.”

“Klinisyenler, son adet tarihini tahmin etmeye yardımcı olmak için hamileliği son adetinizin ilk gününden itibaren tarihlendirir. Ancak ilk iki hafta hamile değilsiniz.”

“Bu nedenle, altı haftalık hamileliği olan birinin, altı haftalık sınırı olan eyaletlerde ‘kürtaj bakımı’ alabilmek için çok az zamanı olabilir” dedi.

Beş haftalık hamilelik…

İnternetteki ve ders kitaplarındaki pek çok görsel, gelişimin bu aşamada oldukça ileri gittiğini gösteriyor.

Altı haftalık hamilelik…

Fleischman, “Birçok erken gebelik görüntüsü, kürtaja karşı olan ve yaşamın gebe kalarak başladığını hisseden insanlar veya kadınların hamilelikleri konusunda heyecanlanmalarını isteyen doğum öncesi meraklıları tarafından yönlendiriliyor. Peki ya böyle hissetmeyenler ne olacak?” diye soruyor.

Yedi haftalık hamilelik…

“Yukarıda yedi haftalık hamilelik dokusu var. Hala görünür bir embriyo yok. Gebelik kesesi henüz bir santim bile değil. Bunu gören tıp öğrencileri ve klinisyenler de şok oldu” diyen Fleischman, yanlış bilgilerin bu kadar yaygın olduğunu söylüyor.

Fleischman, “Hastalar bu aşamada forumları okuyarak veya internetteki resimlere bakarak kürtaja korkuyla gelebilirler. Elleri olan küçük bir fetüs görmeyi bekliyorlar, gelişmiş, minyatür bir bebek. Çoğu zaman, ‘aldatıldıklarını hissettiklerini’ söylüyorlar.”

“Kürtaj tıbbi bakımdır. Bu kararı veren her bir kişi için karmaşıktır. Ancak ilk 10 haftadaki dokuyu gösteren bu bilgi, her yerde sunulan o imaj içerisinde yok ve insanlar doğru bilgiyi hak ediyor” diye ekledi.

Dokuz haftalık hamilelik…

Açıklamalarına devam eden Fleischman, “Bu görüntü, dokuz haftalık bir gebeliğin gebelik kesesini gösteriyor. Bu, kürtaj sırasında çıkarılacak her şeydir ve çıplak gözle kolayca fark edilemeyen yeni oluşan embriyoyu içerir. Bu dokuyu göstermek hastaları rahatlatabilir.”

“Genellikle insanlar kürtaj hakkında kimseyle konuşmaz. İnsanların tepkilerini görmekten korktukları için çok sessiz ve özel bir karar verirler. Pap smear testinden birkaç dakika daha uzun olan bu basit prosedürü yapıyorum. Dokuya bakmayı seçenlerde, kelimenin tam anlamıyla gerginliklerin gittiğini hissedebilirsiniz” dedi.

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