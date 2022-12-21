Hamilelikte abur cubur tüketimi yenidoğanda alerji riski yaratıyor

Yapılan bir araştırma, kek, gofret, cips gibi abur cubur yiyeceklerdeki katkı maddelerinin anne karnındaki bebeklere sızabileceğini ve çeşitli alerjileri tetikleyebileceğini ortaya koydu.

Fransa’daki Paris-Saclay Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, uzmanlar, şeker, kek ve şurup yapımında kullanılan şekerlere, tatlandırıcılara ve koruyuculara eklenen milyarlarca nanopartikülün anne karnındaki plasentayı geçerek fetüse ulaşabildiği konusunda uyardı.



Daily Mail’in haberine göre, yaklaşık 170 çalışmanın gözden geçirilmesine dayanan bulgularda, söz konusu nanopartiküllerin bağırsak mikrobiyomlarını değiştirebileceği ve bağırsak hücrelerine zarar verebileceği ortaya konuldu. Bunun da, doğan çocuklarda alerji seviyelerini ile alerji riskini artıracağını belirten araştırmacılar, gerekli önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKELİ

Bağırsak küçük parçacıkları emmez, bunun yerine bir araya toplanırlar ve çevredeki bakterileri bozarlar. Mikrobiyom bağışıklık sistemine çok bağlı olduğu için, araştırmacılar bunun alerji gelişiminde rol oynayabileceğini teorileştiriyor. Çocuklarda alerjiler yetişkinlerden daha yaygın olduğundan, araştırmacılar bunun teorilerini desteklediğini savunuyorlar.

Frontiers in Allergy’de yayınlanan araştırma için Paris-Saclay Üniversitesi’nde insan sağlığı uzmanı olan Dr. Karine Adel-Patient, “Bu tür bir maruziyetin gıda alerjisi gelişimi üzerindeki etkisi bugüne kadar değerlendirilmedi.”

“İncelememiz, gıda kaynaklı inorganik nanoparçacıklara maruz kalmayla ilgili riski ve bunun çocukların sağlığı üzerindeki etkisini değerlendirmelerine yönelik acil ihtiyacı vurgulamaktadır.” dedi.