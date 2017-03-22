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Hamilelikte alınan balık yağı bebeğin zekasını etkiler mi?

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Hamilelikte alınan balık yağı bebeğin zekasını etkiler mi?
Avustralyalı bilim insanlarının araştırmasına göre, hamileyken balık yağı almak bebeğin beyin gelişiminde etkili değil.

Güney Avustralya Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma, hamileyken balık yağı almanın bebeğin beyin gelişimini üzerinde etkili olmadığını ortaya koydu.

Habertürk'ün aktardığına göre, çalışma kapsamında 2 bin 500 kadın 10 yıl boyunca hamileliklerinden itibaren çocukları 7 yaşına gelene kadar izlendi. Katılımcıların bir kısmına balık yağı takviyesi verilirken bir kısmına da plasebo verildi.

BEBEK ZEKASINI ARTIRMIYOR, ERKEN DOĞUMLARI NİSPETEN AZALTIYOR

Araştırmanın sonunda bir omega-3 asidi olan ve katılımcılara 800 miligram dozda verilen dokosaheksaenoik asit (DHA) takviyesinin bebeklerin zekası üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görüldü.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Jacqueline Gould, "Hamile bir kadın sağlıklı ve dengeli besleniyorsa bebeğin beyin gelişimi balık yağı takviyelerinden etkilenmeyecektir" dedi.

Balık yağı takviyesinin erken doğumları nispeten azalttığını söyleyen Gould, "Daha kapsamlı bir çalışma ile bu durumu teyit etmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Çalışmanın sonuçları "Journal of the American Medical Association" dergisinde yayımlandı.

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