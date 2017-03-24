Hamilelikte bel ağrısı nasıl önlenir?

Hamilelik döneminde anne adaylarının sık yaşadığı şikayetlerden biri de bel arısı. Gebeliğin her döneminde ortaya çıkabilen bel ağrılarını, hamileliğe özgü hormonlardan, vücudun ağırlık merkezine kadar birçok faktör tetikleyebiliyor.

Hamilelikte ortaya çıkan bel ağrılarının erken dönemlerde hormonal değişikliklere, ilerleyen dönemlerde ise bebeğin büyümesine bağlı olarak gelişebildiğini söyleyen Fizyoterapist İsmail Çağrı Koca, “Bebeğin büyümesiyle bel ve çevresine binen yükün artması, omurlar arasındaki bağların gevşemesi ve sinir sıkışması gibi nedenler bel ağrısı yapabiliyor. Bazı sakıncalı hareketler, ağır kaldırma, uygunsuz pozisyonlar gibi durumlar da bu ağrıların oluşmasında etkili” dedi.

EĞİLİP KALKARKEN DİKKAT

Hamilelikte bazı şeylere dikkat ederek bel ağrılarını hafifletmek mümkün. Öncelikle belden geçen ağırlık merkezinin öne doğru kayması sonucu oluşabilecek bel ağrısından korunmak için, kişinin duruşuna dikkat etmesi ve sırt kaslarını güçlendirmesinin çok önemli olduğunu belirten Koca, diğer önerilerini şöyle sıraladı:

“Öne doğru eğilmelerde mümkün olduğunca gergin bir vaziyette durun ve bu eğilmeleri dizlerden veya sabit bir yere tutunarak gerçekleştirmeye çalışın. Uzun süre ayakta durmaktan ve ağır yük kaldırmaktan kaçının. Sivri ve uzun topuklu ayakkabılardan uzak durun. Ayrıca yatakta sırt üstü yatmak yerine yan yatmak ve bacakların arası ile karın altına uygun bir yastık koymak, bel ağrılarının önüne geçiyor.”

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Bazı durumlarda ağrılı bölgede ödem oluşabiliyor. Bu durumda belirli bölgelere uygulanan ortalama 15-20 dakikalık buz uygulaması ağrı azaltıcı bir etkiye sahip. Ayrıca ağrıların oluştuğu bölgeye yapılan esneme egzersizleri de ağrılı bölgeyi rahatlatıyor. Bu nedenle annelere düzenli egzersiz yapmaları öneriliyor.

FİZİK TEDAVİ FAYDA SAĞLIYOR

Fizik tedavinin yalnızca sağlık sorunlarına yönelik olmadığını belirten Koca, bu uygulamanın hamilelikte; sırt ağrısı, bel ağrısı, mesane problemleri gibi yaygın rahatsızlıkları gidermek, daha rahat bir hamilelik yaşamak ve doğumu kolaylaştırmak için de yararlı olabileceğini vurguladı.

Fizik tedaviyi, özellikle ciddi bel ağrısı yaşayan, bacaklarda yanma ve uyuşma gibi şikayetleri olan anne adaylarına öneren Koca, “Bu tür bir şikayetiniz varsa, önce doktorunuza görünün. Doktorunuz gerekli gördüğü takdirde sizi fizyoterapiste yönlendirebilir” dedi.

FİZİK TEDAVİYİ EVDE DE YAPABİLİRSİNİZ

Ağrıların giderilmesinde etki gösteren fizik tedavi, ortalama birkaç hafta sürüyor. Ancak devamında, fizyoterapistin yönlendirdiği egzersizlerin, hamilelik boyunca belirli dönemlerde revize edilerek devam ettirilmesi gerekiyor. Fizik tedavi, seans şeklinde olabileceği gibi, düşünülen tedaviye bağlı olarak egzersizler ve ağrı şiddeti takibi şeklinde de yapılabiliyor. Ayrıca, pilates ve yoga gibi sporlarla yapıldığında, pelvik bölgedeki kasların güçlenmesi ve esneklik kazanmasını sağladığı için doğumu kolaylaştırıcı etki taşıyor.