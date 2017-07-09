Hamilelikte diş sağlığını koruyan 10 öneri

Diş sağlığının hamilelik döneminde önemi daha da artıyor. Peki bu dönemde nelere dikkat edilmeli?

Hamilelik döneminde ağız ve diş bakımının doğru yapılması, anne bebek sağlığı açısından önem taşıyor. Kalsiyum kaynaklarının doğru oranda tüketilmesi gibi bazı kurallara dikkat etmek, ağız ve diş problemlerinin önüne geçerek sağlıklı bir doğum sürecine katkıda bulunuyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Parvana Seyidova, hamilelik döneminde ağız ve diş sağlığı hakkında önemli tavsiyelerde bulundu:

*Tatlı yedikten belirli bir süre sonra dişler fırçalanmalıdır.

*Kusma durumlarından sonra ağız bakımı yapılmalı, en azından ağız çalkalanmalıdır.

*“Diş etlerim kanıyor” düşüncesiyle dişleri fırçalamadan kaçınılmamalıdır.

*Günde en az iki kez diş fırçalama, diş ipi kullanma ile etkili diş bakımı yapılmalı ve plak birikimine engel olunmalıdır.

*Hamilelere uygun ağız gargaraları ya da ılık tuzlu su ile gargara yapılmalıdır. Özellikle ılık tuzlu su diş etlerini rahatlatır ve dişeti hassasiyetini azaltır.

*Kalsiyum alımına özen gösterilmelidir.

*Zorunluluk yoksa röntgen çekim işlemleri doğum sonrasına ertelenmelidir.

*İlk 3 ay etkili diş tedavisinden kaçınılmalıdır. Tedaviler 2. üç aya; yani 4-5-6. aylara ertelenmelidir. Son 3 ay da oldukça önemlidir acil olmayan tedaviler doğum sonrasına bırakılmalıdır.

*Ağrı kesici ya da antibiyotik kullanımı doktor önerisi alınarak yapılmalıdır.

*Lokal anestezi yapılmasında özel bir durum yoksa sakınca yoktur; ama yine de öncelikle kadın doğum doktorunun önerisi alınmalıdır.