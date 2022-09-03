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HAMİLELİKTE EN SIK YAŞANAN 5 SORUN

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Hamilelerin çoğunda bazı şikayetler meydana gelir.Bu şikayetler hamilelikte normal kabul edilse bile anne adayının günlük yaşamını güçleştirebilir.Yaşanan şikayetler ve çözümlerini Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Güzin Başcı anlatıyor.
HAMİLELİKTE EN SIK YAŞANAN 5 SORUN

Bulantı ve Kusma

 

Hamileliğin erken dönemlerinde nedeni tam olarak bilinmese de salgılanan hormonlardan kaynaklandığı düşünülür. Genellikle sabah saatlerinde hissedilir. Hamile kadının annesinin kendine hamile iken bu sorunu yaşaması, çoğul gebelikler, troid hormonunun normalden fazla çalışması, psikolojik nedenler bulantı kusmaya neden olabilir. Hamileliğin ilk haftalarında rutin  yapılan testler normal ise bulantı kusma normal hamileliğin bir bulgusudur. Kusma sayısının fazla olması ve kilo kaybı tedavi gerektirir. Kokulardan uzak kalmak, azar azar sık beslenmek, yağlı gıdalardan uzak kalmak gerekir. Mide bulandıran gıdaları tüketmekten kaçınılmalıdır. Su içmek bulantıyı artırabilir. Su yemek esnasında değil aralarda tüketilmelidir. Sabah uyanınca yatakta tuzlu kraker tüketmek iyi gelir. Suya, maden suyuna limon sıkılarak tüketilebilir. Limon sıkılmış 1 su bardağı su  içine 1 bozuk para büyüklüğünde zencefil koyularak hazırlanan içecek bulantıyı azaltır. Zencefili salataya, çorbaya rendeleyerek tüketebilirsiniz. 6-7 haftada başlayan bulantıların çoğu 8-9 haftada artarak 10-12 hafta sonrası geçecektir. Bu şikayetlerin geçeceğini bilmek sizi rahatlatacaktır. Bu sürede 1-3 kg kadar  kilo vermeniz normaldir.

 

Mide Ekşimesi

 

Hamileliğin ilk ve son 3 ayında mide ekşimesi, mide yanması hatta mide ağrısı sık görülen problemlerdir. Salgılanan progesteron hormonu mideden  yemek borusuna kaçışı engelleyen kaslarda gevşemeye neden olur. Mide içeriğinin yemek borusuna geçişi (reflü) yanma, ekşime şikayetine neden olur. Hamileliğin ilk 3 ayında hormonlar son 3 ayında ise büyüyen rahmin mideyi yukarı ittirmesi reflüye neden olur. Bu süreçte ilaç desteği gerekli olabilir. Azar azar sık beslenmeniz gerekir. Reflüyü tetikleyen yağlı, salçalı, kızartmalı, acı gıdalar, domates, portakal, turşu, kahve, nane, soğan, sarımsak çikolata tüketmeyiniz. 3 öğün ana öğün 3 öğün ara öğün alınız.  Yemekleri iyice çiğneyerek tüketmelisiniz. Yatmadan 2-3 saat önce yemek yemeyiniz.Yastığınızı 15-25 cm  yükseltmek rahatlatır. Bu önlemler  sizi rahatlatmaz ise doktorunuz size ilaç reçete eder.

 

Sık İdrara Çıkma

 

Hamilelik boyunca sık idrara çıkma ihtiyacı olur. Hamileliğin ilk aylarında rahmin idrar kesesine yaptığı bası, son aylarında ise bebeğin başının kemik pelvise yerleşmesiyle idrar kesesine yaptığı bası, sık idrara çıkmaya neden olur. Hamilelikten kaynaklanan hormonal değişiklik ve vücutta daha fazla kan hacmi  sık idrara çıkmaya neden olur. Bazı hamileler idrarını kaçırırlar. Sık idrar isteği ve idrar kaçırma idrar yolu enfeksiyonu, gebelik şekerinin habercisi olabilir. Şikayetinizi doktorunuza iletmelisiniz. Sık idrara çıkmayı engelleme şansı yoktur. Azaltmak için sıvı alımını kısıtlamayın. Günde en az 2 litre su için. İdrarınız gelince hemen boşaltın, idrar kesenizde bekletmeyin. Hamilelikte ve doğumdan sonra idrar kaçırmayı önlemek için kegel egzersizi yapın.

 

Kasık Ağrısı

 

Hamileliğin her döneminde kasık ağrıları olabilir. Hamileliğin ilk aylarında rahmi karın duvarına asan bağlarda gerilmeye bağlı, doğuma yakın bebeğin başının  basısından kaynaklı tamamen normal durumlardan kaynaklanabilir. Ancak kasık ağrıları enfeksiyonlar, düşük tehdidi, nadir de olsa apandisit gibi acil durumlardan kaynaklanabilir. Kasık ağrısı yaşıyorsanız bunun hamilelikte normal bir durum olup olmadığına doktorunuz karar vermelidir. Bazende rahim büyümesi ve hormonların etkisi ile bağırsaklarda oluşan gaz kasık ağrısı yapar. Sık sık azar azar yemek, sağlıklı beslenmek, fiziksel aktiviteyi artırmak, magnezyum takviyeleri kasık ağrılarına iyi gelir.

 

Kabızlık

 

Jinekolog Op. Dr. Güzin Başcı ''Hamilelerin çoğu kabızlık sorunu yaşar. Kabızlığın nedeni hamilelikte artan progesteron hormonu, kilo alımı, büyüyen rahmin bağırsaklara yaptığı basıdır. Kansızlık, D vitamini eksikliği de kabızlığa neden olur. Kabızlık sorununu gidermek için lifli gıdalar, meyve, sebze tüketmelisiniz. Günde en az 2 litre su içmelisiniz. Sıvı alımını ayran, çorba, cacıkla artırın. Besin değeri yüksek tam buğday ekmeği öğünlerinizde olmalı. Fiziksel aktivite özellikle yoga bağırsak hareketlerinizi artırır. Çömelerek dışkılama daha kolaydır. Bu pozisyonda uyluk karna doğru çekilmelidir. Her sabah kahvaltıdan sonra yarım saat tuvalette oturarak dışkılama için bekleyin. Çömelme mümkün değilse ayaklarınızı basamakla yükseltin. Vitamin eksikliği varsa takviye almalısınız.''dedi.

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