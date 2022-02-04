Hamilelikte Omicron'a karşı 10 etkili öneri!

Yaklaşık iki yıldır tüm hızıyla devam eden Covid-19’un yeni varyantı Omicron çok hızlı bulaştığı için, anne adaylarında da görülme sıklığı artıyor.

Yaklaşık iki yıldır tüm hızıyla devam eden Covid-19’un yeni varyantı Omicron çok hızlı bulaştığı için, anne adaylarında da görülme sıklığı artıyor. Bu durumun gebelikte stresi çok daha fazla artırdığını belirten Acıbadem Altunizade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Habibe Seyisoğlu “Gebelikte fizyolojik sayılabilecek bazı kardiyovasküler sistem ve solunum yollarına ait değişimler, anne adaylarını bu enfeksiyona daha yatkın hale getirebilmektedir. Omicron’un çok hızlı bulaş özelliği nedeniyle özellikle aşılanmayan ve aşı takvimini tamamlayamamış gebelerde risk daha yüksektir. Ancak alınacak basit tedbirlerle Omicron’dan korunma; olası bir enfeksiyon durumunda ise zamanında ve uygun tedavilerle enfeksiyonun daha rahat atlatılabilmesi mümkündür” diyor.

Özellikle yüksek riskli olarak adlandırılan; kilolu, diyabete yatkın, hipertansiyonu olan, ileri yaş ve solunum problemi olan anne adaylarında bu tedbirlerin daha da önem kazandığını vurgulayan Dr. Habibe Seyisoğlu şöyle konuşuyor: “Covid-19, gebelerimizde erken doğumu tetikleyebilmekte, anne karnında fetüsü sıkıntıya sokabilmekte, gelişim geriliğine neden olabilmekte ve gebelik hipertansiyonu gibi önemli tablolara yol açarak gebelik seyrini komplike edebilmektedir. İşte tüm bu tablolardan korunabilmek ve Covid-19’a yakalanma durumunda hastalığı hafif seyirle atlatabilmek aşılanma ile mümkün. Gebelikte aşılama aynı zamanda kordon kanı ve anne sütüne koruyucu antikor geçişini sağlayarak yenidoğanı da korur” diyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Habibe Seyisoğlu, pandemi sürecinde sağlıklı bir gebelik için basit ama etkili 10 önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Mutlaka aşı olun

Covid-19’dan korunmada ilk ve en önemli tedbirimiz aşı olmak. Aşı en güçlü silahımız. Gebelerimizin bu konuda endişeli olduğunu görüyoruz ancak tıbben biliyoruz ki ülkemizde yapılan gerek inaktif aşılar gerekse mRNA aşıları gebelik yönünden bir sakınca teşkil etmiyor. Tüm dünya sağlık otoriteleri bu konuda hemfikir ki bu aşıların gerek bebek gerek anne üzerinde olumsuz etkisi saptanmamış. Hatta 1-2 ay evveline kadar hakim olan “Gebeler 3. ay sonrası aşı yaptırabilir” söyleminin aksine tüm gebelik ve hatta gebelik hazırlık aşamasında yapılan aşıların dahi bir zararı olmadığı görüşü açıkça belirtilmiştir.

Temastan kaçının

Omicron varyantının en önemli özelliği çok kısa süreli temaslarda bile kolaylıkla bulaşabilmesi. Bu yüzden hastalık şüphesi olan kişilerden uzak kalınması ve hastalık şüphesi olanların izolasyonu çok önemli. Omicron çok daha kısa sürede, çok daha hızlı bulaşabilen bir varyant olduğu için evimiz dışında güven kuşkumuzun olduğu alanlarda temas süremizi olabildiğince kısa tutmalıyız.

Maskeyi doğru takın

Temastan kaçınmada bize en çok fayda sağlayacak unsur; doğru maske kullanımı. İki tarafın da maskeli olduğu durumlarda bulaş riskinin çok az olduğunu biliyoruz. Özellikle toplu taşıma alanları, alışveriş merkezleri vb. bulaş riskinin yüksek olduğu yerlerde maskenin kesinlikle çıkarılmamasına ve burnu tam kaplayacak şekilde doğru kullanılmasına çok dikkat etmeliyiz.

Ellerinizi sık sık yıkayın

Bulaş riskini azaltan başka bir faktör ise el hijyeni. Ellerinizi gün içinde doğru teknikle ve sık sık yıkamaya, imkan olmadığı durumlarda kolonya ve el dezenfektanları kullanmaya özen gösterin.

Sosyal mesafeye dikkat edin

Her gebemizin kendi sosyal mesafesini sağlaması ve kendini koruması, bulaş riskini azaltmada çok önemli. Her ne kadar psikolojik olarak bu durum hepimizi yorsa da gebelerin imkan dahilinde evde kalmaları ve eve de misafir kabul etmemelerinde fayda var. Çünkü bu süreçte en yakınımız bile risk oluşturabiliyor.

Sağlıklı beslenin

Pek çok hastalıkta olduğu gibi Covid-19 için de vücut direnci hastalıkla baş etmede çok önemli ve bu direncin sağlanmasında beslenmenin rolü yadsınamaz. Bu nedenle gebelerde protein, sebze ağırlıklı, bol sıvı içeren, katkısız bir beslenme modeli uygulanması çok önemli.

Düzenli egzersiz yapın

Düzenli yapılan egzersizin bağışıklık üzerinde de olumlu etkileri olduğunu biliyoruz. Bu nedenle her gebemize gebelik seyrinde buna engel bir hal yoksa temiz havada yürüyüş; uygun imkan varsa yüzme, yoga ve pilates egzersizlerini öneriyoruz.

Yeterli ve kaliteli uyuyun

Herkeste olduğu gibi gebelerimizde de düzenli ve sağlıklı uyku vücut direncinin korunmasında son derece önemli. Düzenli havalandırılmış, gürültüden uzak yatak odaları sağlıklı bir uykuyu kolaylaştıracak ve vücut direncimize katkı sağlayacaktır.

Stresle baş etmeyi öğrenin

Gebelik sürecinde hormonal olarak strese meyil artarken, pandemi sürecinde hasta olma endişesi stresin daha da yoğun yaşanmasına yol açıyor. Stres vücutta yıkıcı hormonları harekete geçiren ve dolayısıyla bağışıklık sistemini baskılayabilen bir durum. Bu nedenle düzenli egzersiz, müzik, yoga vb. aktivitelerle stresi olabildiğince azaltmaya çalışmak gerekir.

Evde hasta varsa izolasyon sağlanmalı

Dr. Habibe Seyisoğlu “Tüm tedbirlere rağmen evde herhangi bir vaka tespitinde, Omicron varyantı çok daha hızlı bulaştığından hasta kişi mutlak izole edilmeli, ortak alanlarda mesafe ve maske kuralı uygulanmalı, evin çok iyi havalandırıldığından emin olunmalıdır” diyor.